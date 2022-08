Accueil » Guides » Pokédex de Paldea – Pokémon Écarlate et Violet

Pokémon Écarlate et Violet reposent beaucoup moins sur la complétion du Pokédex que Légendes Pokémon Arceus, mais ce n’est pas une raison pour ne pas tenter de collectionner les créatures, anciennes comme nouvelles qui peuplent la région de Paldea. Et pour ce faire, quoi de mieux qu’une liste des Pokémon classés par leur numéro dans le Dex régional ?

Cet article repose pour l’instant uniquement sur les images officielles du jeu publiée par la Pokémon compagnie, ainsi toutes les fuites seront ignorées. La liste sera tout de même mise à jour au fil des nouvelles bandes-annonces et screens avant d’être complétée peu de temps après la sortie du jeu.

Liste du Pokédex régional de Paldea dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Notez que la liste s’arrête pour l’instant à 135 puisque c’est le numéro le plus grand officiellement connu pour l’instant, mais cela ne veut absolument pas dire qu’il n’y aura que ça lors dans le jeu final.

Poussacha ??? ??? Chochodile ??? ??? Coiffeton ??? ??? Gourmelet ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? Passerouge Braisillon Flambusard Pohm ??? ??? Malosse Démolosse ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? Pâtachiot ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? Magicarpe Léviator

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sortiront le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Switch, si cela vous intéresse nous avons aussi rédigé une liste des Pokémon déjà confirmés jusqu’à présent, beaucoup plus complète puisque l’on ne se limite pas à ceux dont on connaît le numéro dans le Pokédex régional de Paldea. Un guide complet sera disponible à la sortie.