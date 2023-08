Les personnages de Fontaine favorisés

Les blocs pneuma et des blocs ousia fonctionnent en quelque sorte comme des interrupteurs, en s’annulant l’un et l’autre. Voyez-les comme la lumière et les ténèbres, pour simplifier les choses.

Durant votre aventure dans Fontaine, vous allez croiser des piliers, des stèles et d’autres mécanismes qui sont alimentés par l’énergie pneumousia. Il existe alors deux façons de les activer ou de les détruire, selon les puzzles.

La première, et celle qui facilite le plus la vie, c’est d’avoir avec soit un personnage issu de la région de Fontaine. Les habitants de cette zone dispose naturellement des capacités pour venir à bout des mécanismes pneumousia, et il vous faudra simplement lancer une attaque chargée avec ces derniers sur les puzzles pour activer ce dont vous avez besoin. Lyney et Lynette peuvent parfaitement remplir ce rôle, d’autant plus que cette dernière peut être obtenue gratuitement.

Les sphères pneuma ou ousia

Cependant, HoYoverse a aussi pensé aux personnes qui ne veulent pas tout le temps champ d’équipe et qui ne vont pas obtenir de personnages de Fontaine avant longtemps, hors Lynette.

Souvent, aux alentours des différents puzzles, vous verrez des sphères d’énergie pneuma ou ousia que n’importe quel personnage peut récupérer. En faisant cela, sa prochaine attaque chargée pourra disperser l’énergie. Autrement dit, plus besoin de personnages de Fontaine, même si cela demande de mieux fouiller les environs.

