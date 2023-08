Comment nager sous l’eau ?

Tout d’abord, il vous faudra atteindre la région de Fontaine. Après avoir posé le pied dans cette région, vous devrez vous rendre devant l’une des trois statues des Sept de la zone pour l’activer. Vous recevrez ainsi une bénédiction qui va vous permettre de nager sous l’eau dans les bassins le permettant.

Sur PlayStation, il faudra appuyer sur Rond lorsque cela sera possible. Vous pourrez ensuite orienter librement la caméra pour facilement vous déplacer sous l’eau. Une jauge d’endurance bleue va apparaître, vous donnant accès à un sprint sous l’eau. Si vous souhaitez aller plus vite, vous pouvez emprunter des courants marins, notamment représentés par des cercles.

Pas besoin de vous soucier de votre oxygène, vous pouvez rester tant que vous le voulez sous l’eau sans malus, tout comme vous pouvez nager à la surface sans vous noyer.

Peut-on nager sous l’eau en dehors de Fontaine ?

Forcément, avec cette nouvelle fonctionnalité, on peut penser que la carte de Genshin Impact offre maintenant bien plus de possibilité. De quoi nous donner envie de retourner à Inazuma, Liyue et compagnie pour voir les fonds marins de ces régions, mais il y a un hic.

Malheureusement, il n’est possible de nager sous l’eau que dans des endroits spécifiques, et uniquement à Fontaine. Si vous sortez de la région, la nage fonctionnera comme d’habitude et vous pourrez vite vous noyer. C’était trop beau…

Comment fonctionnent les combats sous l’eau dans Genshin Impact ?

Puisque vous êtes sous l’eau, les combats ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière que sur la terre ferme. Vos personnages ne seront pas en mesure d’utiliser ni leurs armes, ni leurs capacités élémentaires, mais vous pouvez toujours switcher d’un personnage à l’autre à l’envie en cas de PV trop bas.

Un autre système est mis en place, qui ne repose que sur deux boutons. Le premier, que l’on active avec L2 sur PlayStation, permet de lancer une sorte de lasso qui va infliger des dégâts très minimes. Mais ce dernier n’est pas tellement taillé pour le combat.

Il faut plutôt l’utiliser sur des créatures sous-marines inoffensives, teintée d’une aura Hydro. En faisant cela, vous « volerez » la capacité de cette créature pendant un temps, que vous pourrez ensuite relâcher plusieurs fois comme une compétence élémentaire. Comme pour les autres compétences, ces dernières sont soumises à des temps de recharge.

Il existe plusieurs types de créatures Hydro et donc plusieurs types de compétences, comme celles donnant accès à un bouclier ou d’autres permettant d’envoyer des gros projectiles. Il est donc essentiel de voler l’une de ces compétences avant de se lancer dans un combat.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.