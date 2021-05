L’aventure de Super Smash Bros Ultimate continue près d’un petit lac auquel on peut accéder par l’ouest en venant de la zone des Champignons ou par l’est et son Plateau. Cependant, peu importe la direction, il faudra l’esprit de l’Amiral pour naviguer sur le lac. On le retrouve plus au nord dans la zone des Rapides.

Poisson

Adversaire : Roi DaDiDou

Puissance totale : 3900

Type : Saisie

Conditions :

L’attaque spéciale standard de l’adversaire est renforcée.

Remportez la partie dans me temps imparti.

L’adversaire privilégie les attaques spéciales standard.

Stratégie : Il faudra réussir l’épreuve en moins de 90 secondes. La stratégie de DaDiDou consiste à tenter de vous aspirer pour vous recracher hors de l’écran. Vous pouvez donc en faire de même avec les smashs et les grabs.

Récompense : Poisson (Esprit primaire)

Sirène

Adversaire : Fille Inkling

Puissance totale : 1700

Type : Défense

Conditions :

L’adversaire regagne de la santé petit à petit.

Stratégie : Le combat est très simple vu la phase du terrain utilisée pour ce combat. En effet, il n’y a pas de vide et le sol est loin des rebords de l’écran. En plus, les Inklings prennent des dégâts quand ils sont dans l’eau.

Récompense : Sirène (Esprit de soutien)

Bâton étoile

Adversaire : Kirby (x4)

Puissance totale : 9200

Type : Attaque

Conditions :

L’adversaire est équipé d’un bâton étoile dès le début du combat.

Stratégie : Les quatre Kirby tenteront de vous harceler avec les projectiles du bâton étoile. Un esprit vous équipant d’un Badge Franklin sera donc votre meilleur allié.

Récompense : Bâton étoile (Esprit de soutien)

Vous pouvez désormais prendre le portail de l’aéroport pour démarrer votre Tour du monde.

