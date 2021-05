L’aventure de Super Smash Bros Ultimate continue et après le bateau pour traverser le Lac, voici l’avion pour traverser le monde entier. En effet, c’est l’heure d’affronter les World Warriors avec ce donjon consacré aux personnages de Street Fighter.

Chun-Li (Street Fighter Alpha)

Adversaire : Samus sans armure

Puissance totale : 3600

Type : Saisie

Conditions :

Les coups de pied et les coups de genou de l’adversaire sont renforcées.

Un Smash endurance. Réduisez les PV de l’adversaire à zéro.

La puissance de saut des combattants est réduite.

Stratégie : Il s’agit d’un combat à la loyale sur un terrain plat et sans objets. Avec le jeu aérien diminué, il faudra simplement faire un maximum de dégâts, tout en limitant ceux que l’on prend. Logique, dans une zone Street Fighter, il faut jouer à la Street Fighter.

Récompense : Chun-Li (Street Fighter Alpha) (Esprit primaire)

Blanka

Adversaire : Donkey Kong

Puissance totale : 3700

Type : Défense

Conditions :

Un Smash endurance. Réduisez les PV de l’adversaire à zéro.

La puissance de saut des combattants est réduite.

L’adversaire est équipé d’une attaque en vrille dès le début du combat.

Stratégie : La bonne nouvelle est que ce terrain est dangereux pour Donkey Kong vu son B Haut. La mauvaise, c’est qu’il a une attaque en vrille pour compenser ce défaut. Si vous n’arrivez vraiment pas à mettre sa vie à 0, vous pouvez tout de même espérer que le courant ou un Klaptrap l’emporte.

Récompense : Blanka (Esprit primaire)

Zangief (Maître)

Adversaire : Félinferno

Puissance totale : 9100

Type : Neutre

Conditions :

La puissance de saut des combattants est réduite.

Les projections de l’adversaire sont renforcées.

Les attaques de l’adversaire sont renforcées.

Un Smash endurance. Réduisez les PV de l’adversaire à zéro.

Stratégie : Contre un Félinferno avec des projections dopées, il faut évidemment rester à distance.

Récompense : Zangief (Esprit de souten) et Dojo de Zangief

Balrog

Adversaire : Little Mac

Puissance totale : 9100

Type : Attaque

Conditions :

Un Smash endurance. Réduisez les PV de l’adversaire à zéro.

La puissance de saut des combattants est réduite.

L’adversaire saute peu.

Stratégie : C’est un Little Mac, le meilleur moyen de s’en débarrasser facilement est de l’envoyer au dessus du vide.

Récompense : Balrog (Esprit de soutien)

Vega

Adversaire : Meta Knight

Puissance totale : 9100

Type : Attaque

Conditions :

Un Smash endurance. Réduisez les PV de l’adversaire à zéro.

La puissance de saut des combattants est réduite.

L’adversaire a tendance à sauter.

Stratégie : Ce Meta Knight ne fait que des attaques aériennes. Il suffit donc de le punir à la retombée.

Récompense : Vega (Esprit primaire)

Sagat

Adversaire : Ryu

Puissance totale : 9300

Type : Défense

Conditions :

L’adversaire bénéficie d’une super protection.

Les attaques physiques de l’adversaire sont renforcées.

Un Smash endurance. Réduisez les PV de l’adversaire à zéro.

La puissance de saut des combattants est réduite.

Stratégie : La super protection signifie que l’adversaire ne recule pas sous vos coups et que vous ne pouvez pas interrompre ses attaques. Ainsi, le meilleur moyen de se débarrasser de Ryu est, comme pour Little Mac, de le lancer dans le vide.

Récompense : Sagat (Esprit primaire)

M. Bison

Adversaire : Ganondorf réflecteur

Puissance totale : 13600

Type : Saisie

Conditions :

L’adversaire renvoie les projectiles

Les attaques spéciales de l’adversaire sont renforcées.

Un Smash endurance. Réduisez les PV de l’adversaire à zéro.

La puissance de saut des combattants est réduite.

Au bout d’un certain temps, la puissance de l’adversaire augmente tandis que la votre diminue.

Stratégie : Ce Ganondorf ne craint pas le combat à distance. Il est aussi nettement plus puissant que d’habitude. Cependant, il reste lent et il faudra toujours jouer sur la vitesse pour mettre des dégâts et interrompre certaines de ses attaques. D’ailleurs, le B Neutre, sa version du Falcon Punch, ne peut être arrêté. Donc s’il le démarre, il faut juste fuir.

Récompense : M. Bison (Esprit primaire)

Ryu (libération de combattant)

Adversaire : Ryu

Puissance : 9000

Type : Attaque

Conditions :

Remportez la victoire pour secourir le combattant.

Stratégie : Pas de piège, c’est un combat normal contre Ryu.

Récompense : Ryu (Combattant)

