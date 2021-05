L’aventure de Super Smash Bros Ultimate continue dans cet endroit que nous avons surnommé le Plateau en référence à la formation rocheuse qui accueille la Tour du Prélude de Breath of The Wild. La zone est un cercle mais la majorité des esprits se trouvent à droite, autant passer par ce côté en priorité.

On peut y accéder par trois directions. Le plus simple, au nord, nous fait arriver depuis le chemin du Villageois ou le Circuit. À l’est, on retrouve, un tuyau qui mène aux environs d’Illumis. Cependant une barrière bloque le chemin. Pareil pour l’ouest, on peut venir du Lac, à condition de pouvoir y circuler grâce à l’esprit de l’Amiral. Ce dernier se situe au niveau des Rapides, plus au nord.

Lilina

Adversaire : Palutena et Roy

Puissance totale : 3500

Type : Attaque

Conditions :

Les attaques de feu et explosives de l’adversaire sont renforcées.

L’adversaire privilégie les attaques spéciales côté.

Des renforts arrivent pendant le combat.

Stratégie : Le B côté de Palutena est une attaque qui provoque une explosion à une distance fixe. Rester proche d’elle vous assure donc d’être à l’abri.

Récompense : Lilina (Esprit primaire)

Fiora

Adversaire : Lucina et Shulk

Puissance totale : 9300

Type : Défense

Conditions :

Votre défense est réduite. (Après quelques instants.)

Stratégie : Comme si le 1 contre 2 ne suffisait pas, votre défense aussi est réduite. De plus les deux adversaires sont des épéistes avec donc une bonne portée et un contre. Il faut donc tenter de les tenir à distance et se servir des esprits si besoin est pour compenser la défense perdue.

Récompense : Fiora (Esprit de soutien)

Écrémeuh

Adversaire : Rondoudou

Puissance totale : 1700

Type : Attaque

Conditions :

L’attaque spéciale standard de l’adversaire est renforcée.

L’adversaire privilégie les attaques spéciales standard.

Stratégie : Le B côté de Rondoudou le rend très prévisible. Il suffit de se mettre sur une autre plateforme pour attendre de le cueillir.

Récompense : Écrémeuh (Esprit de soutien)

Don Resetti

Adversaire : Luigi

Puissance totale : 3200

Type : Défense

Conditions :

L’adversaire est équipé d’un marteau dès le début du combat.

Le sol tremble périodiquement.

L’adversaire peut utiliser le marteau plus longtemps.

Stratégie : Le B côté de Rondoudou le rend très prévisible. Il suffit de se mettre sur une autre plateforme pour attendre de le cueillir.

Récompense : Don Resetti (Esprit primaire)

Link (libération de combattant)

Adversaire : Link

Puissance : 3300

Type : Défense

Conditions :

Remportez la victoire pour secourir le combattant.

Stratégie : Pas de piège, c’est un combat normal contre Link.

Récompense : Link (Combattant)

Anna (Maître)

Adversaire : Lucina

Puissance : 3300

Type : Neutre

Conditions :

Objet (Type épée)

Les armes de contact sont renforcées. (Après quelques instants.)

Les objets sont attirés par l’adversaire.

Stratégie : En cas de souci, il sera simple de repousser Lucina hors de l’écran lors de la deuxième phase du terrain.

Récompense : Anna (Esprit de soutien) et Magasin d’Anna

Mainate Géant

Adversaire : Roi DaDiDou XXL

Puissance totale : 1700

Type : Saisie

Conditions :

L’adversaire a le statut XXL.

Stratégie : Comme toujours, qui dit terrain sans vide, dit « On pousse tranquillement l’ennemi vers le côté ».

Récompense : Mainate géant (Esprit de soutien)

Professeur Chops

Adversaire : Donkey Kong

Puissance totale : 4000

Type : Défense

Conditions :

Objet (Peau de banane)

L’adversaire se dérobe quand vous entravez ses mouvements.

Stratégie : Vu que Donkey Kong passe son temps à fuir, la difficulté sera donc de l’atteindre.

Récompense : Professeur Chops (Esprit de soutien)

Le coffre situé derrière l’esprit de Professeur Chops contient 500 points d’esprits.

Snake Man

Adversaire : Snake (x2)

Puissance totale : 1900

Type : Saisie

Conditions :

Objet (Missile teigneux)

Un Smash endurance. Réduisez les PV de l’adversaire à zéro.

L’adversaire adore les objets.

Stratégie : Un match à PV + beaucoup d’explosifs = une victoire si on fait un minimum attention à se protéger.

Récompense : Snake Man (Esprit primaire)

Retrouvez quelques astuces et conseils dans notre guide Super Smash Bros Ultimate, telle que la soluce du mode Aventure.