Quêtes de la Semaine 5 | Guide Fortnite Saison 7

Comme chaque semaine, de nouvelles quêtes épiques et légendaires sont disponibles pour la Saison 7 de Fortnite Chapitre 2. Au programme de cette Semaine 5, 7 quêtes épiques sont disponibles avec 5 quêtes légendaires associées.

Les quêtes épiques vous rapporteront chacune 30 000 EXP tandis que les quêtes légendaires vous octroieront également 30 000 EXP chacune sauf pour la première qui accorde 45 000 EXP. Toutes les quêtes, épiques et légendaires, vous rapporteront au total 375 000 EXP cette semaine une fois de plus.

Quelles sont les quêtes épiques de la Semaine 5 ?

Détruire des équipements informatiques aux bases satellites ou à Corny Complex (3)

Ce défi ne demandera pas énormément d’efforts de votre part puisqu’il vous suffira de vous rendre par exemple dans une des 5 stations satellites présentes sur la carte (leurs localisations sont présentes sur la carte en fin d’article) et de détruire tous les ordinateurs et écrans orange présents un peu partout. Vous en trouverez également à Corny Complex, dans un hDétruisez hangar où le Dr Slone possède son Q.G. Détruisez 3 éléments informatiques pour récolter les 30 000 EXP promis.

Infliger des dégâts à des gardes de l’IO (250)

Les gardes de l’IO se trouvent dans les villes au nom en violet sur la carte. Rendez-vous là bas et trouvez les personnages aux points d’exclamation sur la tête par exemple (montrant qu’ils sont alertés) et dégommez-les pour un total de 250 points de dégâts afin de remporter les 30 000 EXP de la quête.

Éliminer des intrus (2)

Les intrus sont des PNJ qui ne sont autres que les conducteurs des petites soucoupes volantes au dessus des villes. Le seul moyen pour vous de les affronter sera de détruire une soucoupe pour qu’elle s’écrase et ainsi libérer son habitant. Une fois éliminé, vous pouvez également piquer sa soucoupe pour vous déplacer à votre tour. Eliminer 2 intrus vous rapportera 30 000 EXP.

Infliger des dégâts avec des armes de l’IO ou extraterrestres (500)

Fouiller des ravitaillements (2)

Infliger des dégâts à une soucoupe ayant un pilote (800)

Ouvrir un coffre de l’IO dans une base satellite ou à Corny Complex (1)

Les 4 défis précédents ne nécessitent pas forcément d’aide particulière. Suivez les indications pour récolter 30 000 EXP à chaque fois soit 120 000 EXP au total pour ces 4 quêtes épiques.

Quelles sont les quêtes légendaires de la Semaine 5 ?

Recevoir les ordres de Slone dans une cabine téléphonique (1)

Cette quête est sensiblement identique à celle de la semaine passée. Trouvez une cabine téléphonique (leur localisation sont présente sur la carte en fin d’article), qui sonne à votre approche. Décrochez pour engager une discussion avec le Dr Slone, qui vous demandera alors de l’aider dans sa tâche, et empochez 45 000 EXP. Préférez la cabine de Believer Beach pour être proche de la seconde quête légendaire.

Interagir avec une radio amateur (1)

C’est la suite logique de la mission précédente. Vous allez devoir interagir avec une radio amateur. Il y en a plusieurs en ville mais vous en trouverez une sur la plage de Believer Beach, proche de l’hôtel. Son bureau brillera à votre approche, vous ne pouvez pas la manquer. Appuyez sur la touche Action pour empocher les 30 000 EXP.

Placer des cadeaux de bienvenue à Holly Hatchery (2)

Depuis la précédente mise à jour, Holly Hatchery est apparue en lieu de place de Holly Hedges. Certaines parties de la ville sont entourées d’un cube alien qui provoquera une différence dans vos mouvements. Rendez-vous dans un de ces cubes et placez 2 cadeaux de bienvenue, présentés sous forme d’hologramme bleu devant les portes d’entrées des maisons pour empocher 30 000 EXP.

Déployer des nanites extraterrestres (1)

Cette mission va vous demander de lancer un nanite extraterrestre, cet objet ayant fait son apparition récemment. Trouvez-en un par terre ou dans le vaisseau mère par exemple puis lancez-le pour réussir le défi. Il faut savoir que normalement, cette mission a été validée pour tous les joueurs suite à des bugs dans son déroulement.

Danser près de Zyg et Choppy (1)

Zyg, un alien et son robot, Choppy, se trouvent dans le bâtiment d’Hydro 16. Ils tournent et vous attaqueront à vue donc mettez-vous à couvert et préparez-vous à utiliser votre menu dénotes pour en déclencher une. Si vous vous faites repéré, fuyez ou luttez pour les achever. Attention toutefois, ils possèdent une arme mythique et vous infligeront donc beaucoup de dégâts.

Se faire infecter par un parasite extraterrestre et parler à Sunny (1)

Les parasites sont une nouveauté de cette saison. En vous octroyant leur pouvoir de vitesse, ils vous enlèveront quelques points de vie. Pour réussir ce défi, vous allez devoir vous rendre par exemple dans un bâtiment à l’Ouest de Weeping Woods, possédant un sous-sol renfermant des parasites. Vous en trouverez d’autres notamment dans les zones violettes sur la carte.

Une fois infecté, rendez-vous à Believer Beach pour trouver Sunny et engagez la conversation (localisation précise sur la carte en fin d’article). Attention à ne pas passer dans l’eau ou le feu sous peine de perdre votre parasite.

Les cartes récapitulatives de la Semaine 5

Sur les cartes ci-dessous, vous trouverez la position exacte de tous les lieux et objets importants ainsi que la positon des PNJ concernés par cette semaine 5 de quêtes épiques et légendaires. Merci à @FNAssist pour son travail.

Carte des quêtes épiques

Cartes des quêtes légendaires

La semaine prochaine, nous découvrirons les nouvelles quêtes disponibles pour la Semaine 6 de cette saison 7. En attendant, vous pouvez parcourir notre guide complet afin d’avoir toutes les informations sur cette saison Invasion. N’oubliez pas d’utiliser le code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique ou pour le passe de combat.