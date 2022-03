Elden Ring est, sans surprise, un jeu compliqué, réservant un challenge de taille. Pour venir à bout plus facilement des différents boss, il existe heureusement la possibilité de grimper en niveau afin de devenir plus fort. Pour cela, il faudra récolter des runes et les dépenser aux sites de grâce afin de gagner des points de caractéristiques supplémentaires. Si vous souhaitez allez vite et progresser rapidement en niveau, il existe quelques solutions pour cela. Certaines profitent d’un glitch, tandis que d’autres sont plus naturelles. Voici quelques conseils pour farmer des runes en début de partie sur Elden Ring.

Comment farmer les runes en début de partie ?

L’une des astuces bien connues pour farmer des runes dans le jeu, sans pour autant user de stratagème, de bugs ou autres, c’est de se rendre à la Troisième église de Marika, accessible très rapidement après le début du jeu en y allant avec Torrent.

Derrière cette église, à l’endroit indiqué par la map ci-dessus, vous trouverez un portail qui va vous conduire tout au nord-est de Caelid. A partir de là, descendez au site de grâce du Viaduc de Farum pour vous reposer.

Entre ce site et l’endroit où vous avez atterri avec le portail, vous pourrez croiser de nombreuses petites créatures humanoides qui lâchent plus de 1 000 runes en les tuant, ce qui est considérable en début de partie.

Ces ennemis sont très simples à abattre, mais peuvent aussi vous tuer en quelques coups si vous ne prenez pas garde. Cependant, étant donné que le point de grâce est juste à côté, vous n’aurez pas à avoir peur de tout perdre.

Le Dragon immobile

Maintenant que vous avez activé le site de grâce ci-dessus, vous pouvez descendre un peu plus au sud de Caelid jusqu’au Fort Faroth. Faites simplement attention au dragon qui garde le pont près du site de grâce, mais en fonçant avec Torrent, tout devrait aller. Une fois au site de grâce du Fort, vous pourrez voir un dragon immobilisé non-loin.

Ce dragon est en réalité à votre merci si vous vous placez au bon endroit, vers sa patte arrière gauche, comme sur ces images ci-dessous. Dans cet angle mort, il ne pourra pas vous toucher (sauf si un patch change cela, et les monstres qu’il appellera ne viendront pas vous embêter).

Attention toutefois, ce dragon possède énormément de PV, ce qui rend la tâche très longue. C’est pourquoi il est recommandé d’y aller avec une arme infligeant du saignement, comme un katana, ou encore la Reduvia, accessible aussi tôt dans l’aventure. Vous récolterez alors des dizaines de milliers de runes, ainsi qu’un Coeur du dragon à échanger contre des sorts draconiques.

L’objet essentiel pour farmer des runes

Pour toutes vos sessions de farm de runes, il existe un objet qui vous facilitera grandement la vie : la Patte de volaille en saumure dorée. Une fois consommée, cet objet vous permet alors de gagner plus de runes pendant un court labs de temps. Si vous en possédez une, pensez bien à l’activer juste avant de tuer le dragon.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.