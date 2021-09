Tales of Arise va vous demander de compléter un tas de quêtes annexes en plus du mode histoire. Avec Hootle comme mascotte de cet opus, les hiboux seront assez présents dans le titre avec un lieu qui leur est dédié. Il vous sera rapidement demandé de retrouver tous les hiboux perdus afin qu’ils retournent dans la forêt des hiboux.

Voici donc un guide qui vous indique tous les emplacements des hiboux. Notez que chacun d’eux vous donner des éléments de cosmétique et des artefacts pour les derniers. Ils vous permettront également de récupérer des récompenses auprès du roi des hiboux et notamment des costumes pour vos personnages. Attention l’un des hiboux ne pourra pas être trouvé une fois un point du scénario franchi, il vous faudra recommencer une partie si vous l’avez manqué.

Obtenir tous les hiboux vous permettra d’obtenir les trophées/succès suivants : Amateur de hiboux, Ornithologue et Chouette, des hiboux « Trouvez et signalez tous les hiboux. Malgré tout, la place de Hootle reste auprès de Rinwell ».

Afin de rendre ce guide plus clair, nous divisons les hiboux par couleurs à l’image des différents arbres de la forêt où ils sont perchés par la suite. Autrement dit, nous les classons selon chaque région du jeu dans l’ordre croissant. Notez également que Hootle se mettra à voler près de votre tête lorsque vous approchez d’un hibou. Il y’aura à chaque fois une capture de l’endroit et de la carte pour vous aiguiller.

Où trouver tous les hiboux de Calaglia

Hibou rouge de Calaglia 01

Le premier que vous trouverez au début de votre aventure. Il se trouve sur un arbre près du chemin de fer du Ravin de Sandinus. Vous obtiendrez en récompense : « Queue de chien »

Hibou rouge de Calaglia 02

Une fois à Ulzebek, escaladez les deux échelles en bois dans la maison où se trouve les alliés de la résistance. Vous le verrez sur le toit. Vous obtiendrez en récompense : « Oreilles de lapin ».

Hibou rouge de Calaglia 03

Sur un arbre au sud des Terres arides d’iglia. Vous obtiendrez en récompense : « Oreilles chats tachetées ».

Hibou rouge de Calaglia 04

Derrière un mur à Mosgul. Vous obtiendrez en récompense : « Monocle ».

Hibou rouge de Calaglia 05

Dans une maison en ruine près des portes du château de Balseph. Vous obtiendrez en récompense : « Oreilles de chien ».

Hibou rouge de Calaglia 06

Il se trouve au sud-est de la garnison de Kyrd. Vous obtiendrez en récompense : « Queue de chat ».

Hibou rouge de Calaglia 07

Aux falaises de Lacerda à droite juste avant l’entrée du donjon. Vous obtiendrez en récompense : « Lunettes à monture ».

Hibou rouge de Calaglia 08

Derrière le grillage cabossé aux portes de feu. Vous obtiendrez en récompense : « Bandage gauche ».

Hibou rouge de Calaglia 09

Il se trouve au 3eme étage du château de Glanymede entre plusieurs poules. Vous obtiendrez en récompense : « Queue de lapin ».

Où trouver tous les hiboux de Cyslodia

Hibou blanc de Cyslodia 01

Sur un rocher juste avant d’entrer dans Messia 224. Vous obtiendrez en récompense : « Cache-oeil gauche ».

Hibou blanc de Cyslodia 02

Il est caché dans un panier à Messia 224. Vous obtiendrez en récompense : « Oreilles de loup ».

Hibou blanc de Cyslodia 03

Sur un rocher au milieu du lac dans les Plaines neigeuses de Nevira. Vous obtiendrez en récompense : « Queue de loup ».

Hibou blanc de Cyslodia 04

Dans l’allée de la ville près du point d’eau. Vous obtiendrez en récompense : « Lunettes de soleil ».

Hibou blanc de Cyslodia 05

Dans l’une des pièces du 2eme niveau de la Tour-prison de Riville sur une étagère. Vous obtiendrez en récompense : « Cornes de diable ».

Hibou blanc de Cyslodia 06

Sur un arbre juste après avoir traversé le pont de la Vallée gelée. Vous obtiendrez en récompense : « Demi-cerclées ».

Où trouver tous les hiboux de Menancia

Hibou jaune de Menancia 01

Au sud de la colline d’observation sur un rocher. Vous obtiendrez en récompense : « Broche tropicale rouge ».

Hibou jaune de Menancia 02

Dans les champs de blé près de deux chevaux sur la route de Traslida. Vous obtiendrez en récompense : « Ailes de démon ».

Hibou jaune de Menancia 03

Dans un stand de la ville de Viscint. Vous obtiendrez en récompense : « Auréole ».

Hibou jaune de Menancia 04

Perché sur un des murs de la ville sur la route de l’étang de Talka. Vous obtiendrez en récompense : « Queue de démon ».

Hibou jaune de Menancia 05

Sur la formation de pierres à la Plaine de Tietal. Vous obtiendrez en récompense : « Lunettes souriantes ».

Hibou jaune de Menancia 06

Il se trouve dans les cuisines du Palais d’Autelina sur une étagère. Vous obtiendrez en récompense : « Couronne ».

Où trouver tous les hiboux de Mahag Saar

Hibou vert de Mahag Saar 01

Sur un stand au nord-est de Niez. Vous obtiendrez en récompense : « Broche rose rouge ».

Hibou vert de Mahag Saar 02

Sur le toi d’une maison en ruine sur les collines d’Aqfotle. Vous obtiendrez en récompense : « Lunettes de soleil rétro ».

Hibou vert de Mahag Saar 03

Sur un pilier près d’un cours d’eau au nord des Ruines d’Adan. Vous obtiendrez en récompense : « Ailes d’ange ».

Hibou vert de Mahag Saar 04

Attention, ce hibou ne sera plus disponible une fois que vous aurez battu le boss. Il se trouve dans une pièce du niveau 2 de la Forteresse mobile Gradia (le navire). Vous obtiendrez en récompense : « Ailes de papillons ».

Hibou vert de Mahag Saar 05

Sur un mur près des ruines du lac d’Adan. Vous obtiendrez en récompense : « Lunettes fâchées ».

Où trouver tous les hiboux de Ganath Haros

Hibou bleu de Ganath Haros 01

En dessous d’une torche à Thistlym au nord. Vous obtiendrez en récompense : « Barrette étoile ».

Hibou bleu de Ganath Haros 02

Au bout d’un mur étroit à longer au bois de la cascade éclatante. Vous obtiendrez en récompense : « Bandage droit ».

Hibou bleu de Ganath Haros 03

En hauteur au niveau 4 du château de Del Fharis. Vous obtiendrez en récompense : « Poupée de Hootle » (la consolation si vous n’avez pas eu le collector du jeu).

Hibou bleu de Ganath Haros 04

Sur un mur en hauteur au niveau 2 de Pelegion. Vous obtiendrez en récompense : « Lunettes tristes ».

Hibou bleu de Ganath Haros 05

Juste avant d’entrer à Thistlym au fond du décor. Vous obtiendrez en récompense : « Cache-œil droit ».

Hibou bleu de Ganath Haros 06

Sur un bloc au sud du Marécage de Lavtu. Vous obtiendrez en récompense : « Lunettes tourbillon ».

Où trouver les derniers gros hiboux

Une fois que vous aurez récupérez les petits hiboux, le roi et la reine vous demanderont d’en récupérer 6 autres. Il s’agit de Hiboux un peu plus gros qui vous donneront des artefacts en récompense. Ces derniers vous serviront pour votre New Game +. Voici comment et où trouver tous les gros hiboux.

Gros hibou 01

Sur le trône du Château de Glanymede. Vous obtiendrez en récompense : « Bouclier de la Dame ».

Gros hibou 02

Dans la chambre secrète de la Tour-prison de Riville. Vous obtiendrez en récompense : « Mitrailleuse cassée ».

Gros hibou 03

Dans la salle de garde du palais d’Autelina. Vous obtiendrez en récompense : « Ancien Excavateur ».

Gros hibou 04

Sur le trône du Château de Del Fharis. Vous obtiendrez en récompense : « Trident ».

Gros hibou 05

Perché sur un rocher sur l’île inhabitée. Vous obtiendrez en récompense : « Casquette de mineur ».

Gros hibou 06

Au centre des terres arides d’Iglia. Il faudra d’abord grimper un peu puis utilisez le pouvoir de Dohalin pour créer des branches afin d’escalader. Vous obtiendrez en récompense : Sphère éclatante.

Et voilà, vous savez désormais « Hoo-Hoo » trouver tous les hiboux pour obtenir toutes les récompenses et les différents trophées et succès. Si vous souhaitez d’autres soluces sur Tales of Arise, rendez-vous sur notre guide complet. Vous y retrouverez diverses astuces et autres conseils.