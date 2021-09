Tales of Arise est la grosse sortie JRPG du mois, si ce n’est de l’année 2021. Il sort 5 ans après Tales of Berseria et compte bien renouveler une licence qui a récemment fêté ses 25 ans. Castin attachant, narration de haut vol, et gameplay ultra dynamique et spectaculaire, voici les ingrédients majeurs de ce jeu de rôle nippon.

Pour tout savoir du titre, nous vous proposons un guide complet qui vous offrira quelques soluces mais aussi des réponses de nombreuses questions que vous vous posez peut-être. Voici notre wiki de Tales of Arise.

Guide Tales of Arise

Dans cette première section, vous retrouverez nos astuces et soluces sur Tales of Arise.

FAQ (Foire aux questions)

Qu’est ce que Tales of Arise ?

Tales of Arise est un JRPG japonais développé et édité par Bandai Namco. Avec un nouveau producteur en charge de la franchise, le soft peut se voir comme un renouveau ou une modernisation . On y suit tout un groupe de personnage à travers une aventure épique pleine d’émotions et de rebondissement. La franchise se caractérise aussi par ses combats en temps réel très nerveux.

Quand sort Tales of Arise ?

Tales of Arise sort le 10 septembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

La mise à niveau de Tales of Arise est-elle payante ?

Si vous possédez une version PS4 ou Xbox One de Tales of Arise, vous pouvez upgrader gratuitement votre version du jeu sur PS5 ou Xbox Series.

Une version Switch est-elle prévue pour Tales of Arise ?

Pour le moment, aucun plan n’a été annoncé pour une version Switch de Tales of Arise.

Tales of Arise est-il disponible dans le Xbox Game Pass ?

A sa sortie, Tales of Arise n’est pas disponible sur le Xbox Game Pass. Comme de nombreux jeux, peut-être qu’il intégrera l’abonnement un jour ou l’autre, mais ni Bandai Namco ni Microsoft n’ont communiqué à ce sujet.

Quel moteur utilise Tales of Arise ?

Tales of Arise opère un grand changement visuel pour la série, et c’est pour cela que l’équipe de développement a choisi de passer sur l’Unreal Engine 4.

Faut-il avoir joué aux précédents Tales of avant Tales of Arise ?

Non, pas du tout. Mise à part quelques rares suites, chaque opus de la franchir est unique et met en place de nouveaux personnages et un nouvel univers. On retrouve néanmoins des éléments récurrents et quelques clins d’œil.

Qui sont les personnages jouables de Tales of Arise ?

Il existe 6 personnages jouables dans Tales of Arise, dont un couple de héros qui sera beaucoup mis en avant, à savoir Alphen et Shionne. Voici la liste des personnage jouables :

Alphen : Un jeune homme insensible à la douleur qui cache son visage sous un masque de fer au début de l’aventure.

Shionne : Une jeune femme qui se rebelle contre ses siens et qui dispose d’une malédiction qui fait souffrir quiconque la touche.

Rinwell : Une adepte de la magie toujours accompagnée par Hootle, son hibou de compagnie.

Law : Un jeune soldat qui est un excellent combattant avec ses poings.

Dohalim : Un noble qui s’intéresse à tous les domaines artistiques, et qui se défend à l’aide d’un bâton.

Kisara : Une soldat très respectée qui protège Dohalim.

Y a t-il un mode multijoueur en local ?

Contrairement à quelques opus du passé, Tales of Arise est uniquement destiné pour le solo, et il n’est pas possible d’y jouer à plusieurs.

Y-a t-il un New Game + ?

Oui, une fois que vous terminé le jeu, vous pouvez recommencer avec tout un tas d’options.

Tales of Arise dispose-t-il du doublage japonais ?

Comme tous les récents Tales of, Tales of Arise dispose à la fois des doublages anglais et des doublages japonais, avec une traduction française complète pour les textes.

Tales of Arise aura t-il des DLC ?

Tales of Arise va avoir droit à un tout un tas de DLC cosmétiques, avec de nouveaux costumes et accessoires pour nos héros, en plus de packs d’objets qui facilitent l’aventure. Le jeu n’aura cependant aucun DLC scénaristique.

Une suite est-elle prévue pour Tales of Arise ?

Comme la plupart des Tales of principaux, Tales of Arise se tiendra en un seul et même épisode, et aucune suite n’est prévue selon le producteur de la saga.

Un anime Tales of Arise va-t-il voir le jour ?

Pour le moment, rien n’est prévu du côté adaptations en anime. Cela peut être amené à changer avec la réception critique et commerciale du jeu, mais à l’heure actuelle, ce n’est pas dans les plans.

Est-ce qu’il y a une démo pour Tales of Arise ?

Oui, vous pouvez vous rendre sur le PlayStation Store ou sur le Microsoft Store pour télécharger une démo de Tales of Arise, qui vous permettra de jouer avec les 6 personnages principaux.

Est-ce qu’il existe un collector pour Tales of Arise ?

Tales of Arise a droit à non pas une, mais deux éditions collector. Voici le détail de l’ensemble de ces éditions :

L’édition Collector

Cette édition contient les éléments suivants :

Le jeu

Un steelbook

Bande-son physique et digitale

Un artbook de 64 pages

Un set de bonus numérique (avec des costumes et des objets)

Une figurine de Shionne et Alphen de 18 centimètres

L’édition Hootle

Cette édition contient les éléments suivants :

Le jeu

Un steelbook (différent de celui de l’édition collector)

Bande-son physique et digitale

Un set de stickers

Une artbook de 64 pages

Du contenu digital pour la mascotte du jeu

Trois illustrations

Une peluche Hootle de 15 centimètres avec des accessoires

Où acheter Tales of Arise au meilleur prix ?

