En ce mardi 31 mars à 8h, la mise à jour v12.30 a été déployée pour la saison 2 de Fortnite chapitre 2. Voyons ensemble toutes les nouveautés qui ont été ajoutées et repérées grâce à plusieurs datamineurs sur Twitter.

Un des seuls nouveaux objets de gameplay ajouté lors de cette mise à jour, le matelas de chute se récupère par pack de 3 et vous permet d’atténuer fortement vos dégâts de chute si vous le déployez avant de toucher le sol. De quoi vous permettre de prendre de la hauteur en mode Battle Royale et d’échapper à vos ennemis en tombant de très haut.

@LlamaLeaks propose une vidéo de gameplay de ce nouveau matelas :

Assez rare dans Fortnite, ce nouvel objet est une arme de mêlée, c’est à dire que vous pouvez infliger des dégâts aux adversaires comme avec un outil de collecte. Vous pouvez le laisser fermé afin de combattre avec style telle une arme de mêlée (infligeant 50 points de dégâts) ou alors l’ouvrir pour vous protéger des tirs ennemis en tant que bouclier.

A noter que si vous vous en servez longtemps en tant que bouclier, vous chargerez une attaque spéciale qui infligera jusqu’à 75 points de dégâts. A noter qu’il semble que cet objet est de rareté légendaire (or), c’est à dire qu’il sera difficile à trouver et rare.

Nous avons pu voir en début de journée un extrait de gameplay pour ce nouveau parapluie :

De très nombreux ajouts ont eut lieu pour Deadpool qui fera enfin son apparition cette semaine.

La grosse nouveauté est le changement du yacht de Miaousclé en Yacht de Deadpool, toujours au nord-est de Steamy Stacks.

Intégralement customisé aux allures du super-héros en rouge et noir, le yacht contient une discothèque ainsi qu’une énorme statue de Deadpool tenant une boule à facette. Ce yacht devrait se transformer le 3 avril, jour de la disponibilité du skin. Il n’est pas à exclure que des défis soient à effectuer dans ce lieu.

Voici quelques images extraites des leaks de ce matin :

Les double-pistolets de Deadpool sont également apparus dans les fichiers du jeu. Pour l’instant indisponibles, cela devrait bientôt être le cas, sûrement lors de la disponibilité du skin dans les prochains jours. Nous ne savons pas où nous devrons les trouver, mais un défi nous le demandera. Il faudra probablement fouiller le Q.G. pour les trouver comme dans de précédents défis.

Caractéristiques :

Âmes sensibles, s’abstenir. Une variante inattendue du skin Deadpool sera très probablement disponible vendredi prochain (10 avril). Il vous faudra pour cela réaliser un défi pour l’obtenir.

Cette variante n’est autre que le visage de Deadpool sans son masque, dévoilant son visage anéanti par les expériences qu’il a subi pour guérir son cancer et qui l’ont transformé en le super-héros que l’on connaît.

Parmi les nouveaux objets bientôt disponibles avec l’arrivée de Deadpool dans le jeu, un bus de combat aux couleurs du super-héros a été trouvé. Identique à celui que l’on pouvait voir depuis le début de la saison dans la lettre de Deadpool menaçant les développeurs de Fortnite de se couper un bras si son bus n’était pas ajouté, il affichera les couleurs rouge et noire de la tenue du héros.

A noter qu’en plus de ce bus, de nouveaux ravitaillements (caisses tombant du ciel) à l’effigie de Deadpool seront également de la partie.

Depuis le début de la saison 2 de Fortnite, une cabane en bois se trouve au centre de Weeping Woods. Cette cabane renferme une bibliothèque le long d’un mur. Si vous approchez de cette bibliothèque, vous verrez que vous pouvez la tourner pour découvrir un passage secret. Sautez dans le trou et cassez la porte devant vous pour trouver une cachette secrète contenant des ours en peluche et un nain de jardin emprisonné.

Depuis la mise à jour, cette cachette a changé d’aspect et comporte dorénavant une carte sur un mur montrant la localisation de plusieurs pots de miel. Et cette cabane est désormais encerclée de nains de jardin (semblables à ceux que l’on devait trouver en fin de saison 1) qu’il vous faudra aller voir pour détourner des télescopes. Nous vous expliquons tout sur ces défis cachés.

Vous pouvez trouver un indice sur ces défis cachés sur le tableau des défis quotidiens dans le Q.G. En effet, l’on voit un ours et un nain de jardin ainsi que la trappe d’accès, autre entrée possible à la cachette secrète de la cabane.

Ce premier défi vous demandera de trouver 5 pots de miel disséminés plutôt dans la partie nord de la carte. Nous vous proposerons un article dédié très prochainement. Chaque pot de miel ramassé pour permettra de remporter 500 EXP. Ramasser les 5 pots pour fera valider le défi et gagner 40000 EXP.

Nous ne savons pas encore en quoi consiste la venue de ces défis dans l’histoire de Fortnite, mais force est de constater qu’ils vous aideront à gagner de l’EXP. Il est à noter qu’il faut forcément que vous passiez dans la cachette repérer la carte sur le mur où siègent les ours en peluche pour déclencher le défi.

Les gnomes, ou nains de jardin, se trouvent tout autour de la cabane de Weeping Woods. Nous vous proposerons rapidement un article dédié avec leur localisation exacte. Il vous suffira de sortir de la cabane pour remarquer disséminés tout autour d’elle, des gnomes accompagnés pour certains, de télescopes. Approchez-vous de ceux-ci pour orienter les télescopes vers la cabane en appuyant sur la touche Action.

Vous devez trouver 5 télescopes pour gagner 500 EXP à chaque fois. Retrouver les 5 télescopes vous permettra de remporter 40000 EXP. Une guerre entre les ours et les gnomes est-elle à prévoir ? Les gnomes vont-ils lancer un assaut pour libérer leur congénère emprisonné ?

Une modification de taille a été trouvée autour du lieu-dit L’Agence en centre de la carte. En effet, des joueurs ont repéré des sortes de capsules dorées présentes sous l’eau, au nombre de 5. Que veulent dire ces capsules ? Un événement est-il en préparation pour bientôt ? Pourquoi 5 capsules ? Est-ce en rapport avec les 5 agents (Midas, Miaousclé, Skye, TNTina et Brutus) ?

