Gotham Knights ressort de l’ombre en dévoilant son key art

Gotham Knights n’avait plus donné de nouvelles depuis son report, mais heureusement, le prochain DC FanDome devrait bien mettre en avant le titre, comme DC l’a annoncé récemment. Et histoire de teaser encore un peu plus, après avoir dévoilé une image d’un des membres de la Cour des Hiboux, Warner Bros Games dévoile le key art du jeu.

Dans l’ombre de Batman

On y voit de gauche à droite Red Robin, Nightwing, Batgirl et Red Hood, marchant d’un pas décidé dans les rues de Gotham, privées de leur défenseur de toujours, Batman. La révèle est donc en marche dans ce titre qui nous fera contrôler la Bat-Family, avec de la coopération au programme (si on le souhaite), mais qui n’ira pas jusqu’au jeu service.

Gotham Knights devrait sortir dans le courant de l’année 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.