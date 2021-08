Le DC FanDome devrait bien mettre en avant Gotham Knights et Suicide Squad: Kill the Justice League

Avec tous les retards qui s’accumulent, surtout chez Warner Bros Games, on avait presque peur que Gotham Knights et Suicide Squad: Kill the Justice League passent encore sous les radars pendant tout le long de l’année, après avoir fait l’impasse sur l’E3. Mais DC nous rassure en publiant un nouveau teaser du DC FanDome, qui met bien en avant les deux jeux.

Des nouvelles des jeux le 16 octobre

Ce nouveau teaser nous présente donc ce qui devrait être présenté durant le DC FanDome, une cérémonie géante qui aura lieu le 16 octobre prochain. On pourra bien entendu y retrouver toute l’actualité cinéma et séries de l’univers DC, avec des nouvelles des films The Batman, The Flash, Black Adam et tant d’autres, mais les jeux seront aussi présentés si l’on en croit le teaser.

Gotham Knights et Suicide Squad: Kill the Justice League devraient donc être présents d’une manière ou d’une autre. Pour le premier, on espère voir encore plus de gameplay, étant donné que le titre était censé sortir cette année. Avec les reports qui s’enchaînent, on doute que l’on aura droit à une date de sortie, tout comme pour Suicide Squad: Kill the Justice League, initialement prévu pour 2022, mais qui a toutes les chances d’être repoussé lui aussi. Au moins, les deux jeux donneront des signes de vie, et c’est déjà beaucoup.