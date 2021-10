God of War : Sony confirme que le portage PC est développé en externe

Dans sa volonté de porter toujours plus d’exclusivités vers le monde du PC, du moins quelques années après la sortie initiale des jeux, Sony a récemment annoncé que God of War allait bientôt débarquer sur PC. Et si l’on pouvait penser que c’était l’un des PlayStation Studios qui serait aux commandes de ce portage, Nixxes en tête, il n’en n’est rien.

Une version PC confiée à un studio externe

Dans une déclaration confiée à Arstechnica et relayée par VGC, Sony déclare alors que c’est le studio canadien Jetpack Interactive qui s’occupe de la version PC de God of War.

VGC remarque d’ailleurs que l’un des employés du studio liste aussi God of War Ragnarok comme étant un projet en cours pour Jetpack Interactive, ce qui a plus de chances d’être une erreur, étant donné que Sony a souvent déclaré ne pas vouloir sortir les portages PC en même temps que les versions consoles.

Jetpack Interactive est connu pour avoir travaillé sur les NBA Live, Plant vs Zombies: Garden Warfare II ou encore le portage Steam de Dark Souls.

La version PC de God of War sortira quant à elle le 14 janvier 2022.