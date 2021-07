Jim Ryan confirme que le rachat de Nixxes Software par Sony aidera à porter les jeux PlayStation sur PC

On avait plus vu Sony racheter de studios depuis Insomniac Games, avant que le constructeur enchaine deux rachats dans la même semaine, avec Housemarque et Nixxes Software. Si les raisons pour le rachat du premier était clair, c’était un peu plus une surprise pour le second, étant donné que Nixxes Software est avant tout un studio de support. Et comme cela avait été plus ou moins indiqué, ce studio servira bien à apporter son expertise pour des portages de jeux PlayStation sur PC.

Des portages PC qui vont augmenter

C’est Jim Ryan lui-même, CEO de Sony Interactive Entertainment, qui confirme l’information dans une nouvelle interview accordée au Famitsu, relayé par VG247 :

« Nous sommes contents de continuer nos efforts concernant l’arrivée de nos licences sur PC, même si ce n’en n’est qu’à ses débuts et nous avons hâte de travailler avec Nixxes pour nous aider avec cela. »

Nul doute que Sony va désormais accélérer sa stratégie des portages PC, même si on imagine que les jeux sortiront toujours en décalé pour offrir des exclusivités à la PS4 et à la PS5. Jim Ryan le rappelle, les plans de Sony consistent avant tout « à augmenter les capacités de développement, et au développement de plus de titres exclusifs ».

On attend maintenant de voir sur quel projet Nixxes Software va se tourner pour son arrivée dans les PlayStation Studios.