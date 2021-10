God of War arrivera sur PC dès le 14 janvier 2022

Avec l’arrivée de Days Gone et Horizon Zero Dawn sur PC, ainsi que la volonté de Sony a sortir de plus en plus ses jeux first-party sur PC (après quelques années), ce n’était qu’une question de temps avant que God of War bénéficie du même traitement. C’est aujourd’hui officiel, Kratos et Atreus vont bien débarquer sur PC dès le début de l’année prochaine.

Kratos plus beau que jamais sur PC

Il sera donc possible de jouer à cette version PC de God of War dès le 14 janvier 2022. Cette version offrira évidemment des tas d’améliorations techniques avec de la vraie 4K et un framerate débloqué, ainsi que des ombres à haute résolutions, des reflets améliorés, le support des technologies GTAO et SSDO ainsi que du DLSS. Et cerise sur le gâteau, il sera aussi possible de profiter du titre sur les écrans ultra-large.

Pour ce qui est des contrôles, la DualShock 4 et la DualSense seront supportées, ainsi qu’une personnalisation pour le clavier afin de pouvoir configurer ses touches comme on l’entend. Cette version comportera également les bonus in-game suivants :

Armure du vœu macabre pour Kratos et Atreus

Skin du Bouclier du Gardien de l’exil

Skin du Bouclier de la forge

Skin du Bouclier de l’âme elfique

Skin du Bouclier Dökken

De plus, on apprend que le titre s’est vendu à 19,5 millions d’exemplaires à ce jour, ce qui est colossal. Rendez-vous donc le 14 janvier pour (re)découvrir cette expérience sans limitations sur PC.