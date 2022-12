Accueil » Actualités » God of War : La série en live-action est confirmée et commandée par Amazon Prime Video

La série en live-action God of War était jusqu’ici un secret de polichinelle, mais rien de plus n’avait été dit à ce sujet depuis que Jim Ryan avait confirmé à demi-mot son existence, sans doute sans trop faire attention. On en sait aujourd’hui un peu plus à son sujet grâce au Hollywood Reporter.

Kratos débarque sur Amazon Prime Video

La série God of War est bien une réalité, et elle arrive prochainement sur Amazon Prime Video. C’est ce que le site confirme aujourd’hui en révélant que le projet a été confié au showrunner de la série La Roue du Temps, Rafe Judkins (une série qui est aussi diffusée sur Amazon). Il ne sera pas le seul aux commandes, puisqu’il est rejoint par Mark Fergus et Hawk Ostby, deux scénaristes de talents à qui l’on doit l’excellente série de science-fiction The Expanse.

On apprend que la série a débuté sa conception en mars dernier, et devrait adapter la saga nordique de la licence, autrement dit le God of War de 2018. On ignore pour le moment qui endossera le rôle de Kratos ou d’Atreus, mais ça ne saurait tarder.

Rappelons qu’Amazon Prime Video est aussi en train d’adapter une autre licence célèbre du jeu vidéo, Fallout. Cette série est actuellement en tournage et devrait donc être diffusée bien avant celle sur God of War.