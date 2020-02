Giraffe and Annika : Une sortie consoles en 2020 et un trailer de lancement

Un peu de légèreté en cette matinée pour aborder Giraffe and Annika, un jeu d’aventure musicale qui vient de débarquer sur PC. Annoncée il y a bientôt trois ans, la production du studio indépendant Atelier Mimina fait enfin son apparition et célèbre son lancement avec une nouvelle bande-annonce. C’est aussi l’occasion de faire le point sur ses futurs plans.

Arrivée sur consoles plus tard

Avec l’aide de l’éditeur Playism (La-Mulana 2, Croixleur Sigma), Giraffe and Annika prendra aussi le chemin des consoles de salon. On nous avait déjà confirmé une sortie sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Désormais, le studio évoque aussi la Xbox One. Pas de date de sortie cependant, il faudra patienter en restant sur un vague « courant 2020 ».

Avec un premier accueil plutôt encourageant, écopant d’évaluations positives sur Steam, Giraffe and Annika nous fait suivre l’histoire d’une jeune fille qui va devoir explorer une île mystérieuse dont elle ne connait rien. Elle fera la rencontre de Giraffe, un garçon tout aussi étonnant qui « connait tous les secrets » et on nous promet une aventure touchante et musicale.