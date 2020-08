Giraffe and Annika arrivera aussi sur Xbox One le 28 août

Déjà disponible sur PC depuis le début de l’année, le mignon Giraffe and Annika a également prévu une sortie consoles en fin de mois. Avec l’aide de NIS America, le titre du studio Atelier Mimina était jusqu’ici prévu sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Finalement, bonne nouvelle, les joueurs Xbox One pourront découvrir l’aventure à la même date.

Une aventure musicale

Le 28 août, les joueurs consoles pourront donc tous découvrir Giraffe and Annika. Il s’agit d’un jeu d’aventure aux couleurs chatoyantes et quelque peu enfantin qui permet de suivre l’histoire de Annika qui se retrouve mystérieusement porté sur l’île de Spica. Sans aucun souvenir, elle va devoir découvrir ce qu’elle fait là et en savoir plus sur les mystères alentours.

Une épopée calme et envoûtante, qui semble avoir plutôt plu aux premiers joueurs. On vous le présente d’ailleurs dans un épisode d’Indie Story. Si sur Xbox One, il n’y aura qu’une édition numérique, une version physique est prévue sur PS4 et Switch regroupant :

Le jeu en version physique

Une boîte Collector

La bande-son « Songs of Spica » sur CD

Un set d’écussons « Familiar Faces »

Un Artbook « Annika’s Adventure Log »

Celle-ci est disponible en précommande à cette adresse.