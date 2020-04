Giraffe and Annika fera son entrée sur PS4 et Switch le 28 août

Sorti il y a peu sur PC via Steam, le poétique Giraffe And Annika fera son entrée sur consoles un peu plus tard dans l’année. Cela avait déjà été évoqué et l’on a maintenant une date : prenez votre agenda, la sortie est fixée au 28 août sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Une version limitée en bonus

En plus de présenter une bande-annonce, le studio Atelier Mimina annonce une nouvelle sympathique : l’équipe s’est entourée de NIS America en tant que partenaire de distribution. En plus de confirmer une sortie mondiale sur consoles, cela s’accompagne d’une version physique appelée « Musical Mayhem Edition » qui contient :

Le jeu en version physique

Une boîte Collector

La bande-son « Songs of Spica » sur CD

Un set d’écussons « Familiar Faces »

Un Artbook « Annika’s Adventure Log »

Les précommandes se feront prochainement sur le site officiel de NIS America bien que les réservations n’ont pas encore ouvertes à l’écriture de ces lignes.

Pour rappel, Giraffe and Annika est un jeu d’aventure où l’on y joue une jeune fille, appelée Annika, qui se réveille sur une île mystérieuse après un rêve étrange. Après avoir exploré les environs, elle va tomber sur un garçon, Giraffe, qui semble la connaître. La particularité du titre réside notamment dans son aspect musical puisque le système de combat est rythmé par la bande-son.