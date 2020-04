Chaque semaine, on vous propose une nouvelle découverte indépendante. Les derniers épisodes ont décidément étaient tous très différents. Après Skul: The Hero Slayer avec son côté Kirby et l’atypique World of Horror, voilà que la chronique s’attarde sur Giraffe and Annika, un jeu d’aventure très léger et poétique.

Développé par Atelier Mimina, il s’agit d’un titre qui nous fait suivre l’histoire d’Annika, jeune fille perdue, qui va devoir recouvrer la mémoire avec l’aide de Giraffe, récemment rencontré. On vous présente le tout dans cette vidéo. Précisons d’ailleurs que si le soft est déjà disponible sur PC, il arrivera également sur PlayStation 4 et Switch avec l’aide de NIS America le 28 août prochain.