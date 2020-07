Un nouveau trailer de gameplay pour Giraffe and Annika

NIS America et Atelier Mimina viennent de sortir un nouveau trailer pour Giraffe and Annika (dont vous pouvez voir notre présentation), une vidéo présentant les personnages ainsi que du gameplay.

Une aventure magique et mystérieuse vous attend

Quand une jeune fille nommée Annika se réveille d’un rêve étrange, elle se retrouve coincée sur la mystérieuse « Spica Island » sans aucun souvenir. En explorant, elle rencontre un garçon nommé Giraffe, qui semble la connaître, et qui est chargé de trouver trois fragments d’étoiles spéciales sur l’île afin de percer les mystères de ses souvenirs oubliés.

En cherchant les fragments, Annika rencontre Lily, la Sorcière de la Forêt Mystérieuse, qui la défie. Annika sort victorieuse et découvre un fragment d’étoile. Elle absorbe le fragment et se voit soudainement accorder des visions. Quels secrets attendent ce trio improbable d’aventuriers ?

Plongez dans le monde vivant et enchanteur de « Spica Island », et vivez ce conte à travers des cinématiques de type bande dessinée. Défiez de nombreux boss lors de combats rythmés, le tout ponctué d’une bande-son amusante et fantaisiste. Explorez des donjons uniques, découvrez de charmants objets de collection et percez les mystères de l’île.

Giraffe and Annika est actuellement disponible sur PC et sortira le 28 août sur PlayStation 4 et Switch.