Genshin Impact : Un trailer pour la version 1.2, avec la nouvelle zone et les nouveaux personnages

La version 1.2 de Genshin Impact, nommée « Craie et Dragon » débarquera dans quelques jours, et elle apportera son lot de nouveautés comme on avait déjà pu le découvrir dans un leak. Les choses deviennent un peu plus concrètes aujourd’hui, avec un trailer diffusé par miHoYo et tout plein d’infos concernant cette future mise à jour.

Toutes les nouveautés de la version 1.2

On commence par le trailer, qui met donc en avant la nouvelle zone du jeu (et non pas la nouvelle région), à savoir la zone montagneuse enneigée à explorer au sud de Mondstadt. Histoire d’introduire de nouvelle mécanique, le jeu met en place un système de « grand froid », ce qui veut dire qu’il faudra veiller à ce que les personnages ne meurent pas de froid lors de l’exploration de cette zone, en se rapprochant par exemple de points de chaleurs dispersés un peu partout.

De nouvelles quêtes seront au programme pour en apprendre plus sur cet endroit, tout comme de nouveaux personnages. On découvre ainsi le gameplay de Ganyu, que l’on a déjà aperçu dans le jeu, qui sera donc de type Cryo et qui maniera un arc.

A ses côtés, c’est bien Albedo qui arrivera en jeu, comme on a pu le voir dans les leaks. Ce personnage sera de type Geo et combattra à l’aide d’une épée à une main. Une image nous montre aussi Rosaria, qui devrait être un personnage 4 étoiles disponible sur la bannière d’Albedo.

Cette vidéo permet ainsi de voir les nouveaux ennemis du jeu, dont beaucoup ne semblent être que de reskins de monstres déjà existants, à l’exception de quelques boss qui promettent un peu de surprises. Les boss Hypostases auront aussi droit à des combats différents, avec un move-set modifié, comme on peut le voir sur un extrait de jeu qui met aussi en avant Albedo et Ganyu.

Bien entendu, des artefacts inédits, des événements supplémentaires et des armes en plus seront également au programme de cette version 1.2, qui sera disponible pour Genshin Impact dès le 23 décembre prochain. Un stream en anglais sera diffusé cet après-midi à 17 heures pour des informations plus précises pour les joueurs occidentaux.