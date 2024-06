Genshin Impact tease sa version 4.8 avec Émilie, seule nouvelle héroïne de la prochaine mise à jour

Une version 4.8 qui sent bon

La mise à jour 4.8 pourrait logiquement être la dernière avant la version 5.0, si l’on se fie aux habitudes du studio (qui n’a encore jamais sorti de version 0.9), et on sait maintenant qu’elle mettra en avant le personnage d’Émilie. Un prénom bien de chez nous puisque la jeune femme nous vient de la région de Fontaine, et même du quartier lyonnais (eh oui, il y en a un à Teyvat). Il s’agit ici d’une parfumeuse qui sera donc de type Dendro, sans que l’on sache officielle qu’elle sera son type d’arme ou son niveau de rareté.

Émilie ‧ Tracé de mille parfums

Parfumeuse de renom Chaque personne possède sa propre sensibilité en ce qui concerne les odeurs. Mais pour les fragrances, les préférences tendent à être similaires.

En attendant de le découvrir, on rappelle que la version 4.7 du jeu sera disponible dès ce mercredi 5 juin. Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.