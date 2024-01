Genshin Impact subit la colère de sa communauté chinoise à cause des récompenses de son prochain événement

Un certain boycott mis en place

Cette fois-ci, si la communauté chinoise est sur les nerfs, c’est à cause du dernier livestream qui a présenté la version 4.4 du jeu. Une mise à jour qui devrait être massive avec beaucoup de choses à faire, puisqu’elle met en place le Festival des lanternes au sein de la région de Liyue, qui est donc censé représenter le Nouvel An chinois. Un événement in-game qui a toujours été « généreux » en récompenses, du moins autant que le propre anniversaire du jeu, si ce n’est parfois plus. Mais pour cette année, Genshin Impact doit composer avec l’existence de Honkai Star Rail, l’autre jeu phare du studio. Et ça change tout.

Le dernier RPG de HoYoverse a évolué bien plus vite que Genshin Impact, avec des systèmes de « confort » mis en place rapidement et surtout des récompenses généreuses, comme celle d’offrir un personnage 5 étoiles gratuitement tout récemment. Face à cela, Genshin Impact paraît donc forcément plus proche de ses sous et souffre de cette comparaison, surtout lorsque l’équipe a déclaré vouloir remercier sa communauté en offrant un cadeau spécial en plus des récompenses habituelles, qui s’est avéré prendre la forme de 3 voeux d’invocation (en plus des 10 voeux offerts habituels). Pour vous donner une idée, afin d’invoquer un personnage 5 étoiles, il faut compter entre 75 et 80 voeux. Rien d’anormal en regardant l’historique des récompenses données par le jeu, mais cette année, ça ne passe pas chez tout le monde.

Ce qui était sans doute la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et qui a fait jaillir la colère montante au sein de la communauté chinoise, surtout pour un événement représentant le Nouvel An chinois. Et pas seulement avec un review-bombing cette fois, mais un exode massif d’abonnés sur les réseaux sociaux du groupe, notamment sur Bilibili. Pas uniquement sur ceux de HoYoverse, mais aussi chez les partenaires du studio, comme KFC, Pizza Hut ou encore Heyte. Une situation qui est visiblement remontée aux oreilles du groupe chinois, comme le souligne Eurogamer, avec des soupçons de faux comptes créés pour compenser cette perte massive. Reste à voir si le studio va maintenant changer de fusil d’épaule pour calmer cette gronde.

Followers on Douyin is still dropping continuously while the number of 1-star reviews on Bilibili is increasing

▶️Genshin Douyin: https://t.co/pmzcKe38CE

▶️Bilibili game download page: https://t.co/Z0PWGAJhkD https://t.co/XhaLtNVvJw pic.twitter.com/8aMuwtVafF — Genshin Update  (@GenshinUpdate) January 22, 2024

