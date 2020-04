Genshin Impact : Le producteur du jeu s’exprime après la bêta fermée

Après s’être laissé approcher pendant trois semaines lors d’une bêta fermée, Genshin Impact a fermé ses accès et l’heure est venue pour miHoYo de faire un premier bilan. Hugh Tsai, le producteur du jeu, a profité de l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont participé à la phase de tests et à dévoiler quelques informations sur le titre.

Un action-RPG free-to-play

Par l’intermédiaire d’un article publié sur le site officiel du jeu, le membre du studio chinois a rappelé que Genshin Impact n’est pas un MMORPG mais un action-RPG en monde ouvert dans lequel « vous décidez de la façon dont vous voulez jouer », seul ou en coopération.

En développement depuis trois ans, 500 personnes travaillent en interne sur ce projet qui sera free-to-play au lancement. Aucune information supplémentaire n’a été communiquée sur le modèle économique mais le producteur a insisté sur le fait que le système sera « juste envers les joueurs. »

Hugh Tsai revient aussi sur le contenu de la bêta fermée jugé insuffisant par plusieurs testeurs après 50 heures de jeu : « Nous continuerons à travailler dur pour créer de nouvelles aventures et de nouvelles façons de jouer (donjons, quêtes quotidiennes, multijoueur). Nous préparons également une nouvelle fonctionnalité appelée Homeland System. » Celle-ci sera présentée plus tard cette année.

Genshin Impact sera disponible en 2020 sur PC, PlayStation 4, Android et iOS.