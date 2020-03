Genshin Impact : un trailer pour la bêta fermée du 19 mars

Depuis sa présentation à l’E3 et à la conférence PlayStation ChinaJoy 2019, l’action-RPG en monde ouvert Genshin Impact se fait désirer et bon nombre de joueurs ont déjà hâte de poser les mains dessus. L’attente ne sera plus très longue, pour les plus chanceux tout du moins, puisque la prochaine bêta fermée débutera le 19 mars prochain sur PC, iOS et Android.

A la découverte du Port de Liyue

Dans la petite vidéo de présentation, on apprend que le studio chinois miHoYo proposera aux heureux élus de parcourir une zone inédite du monde de Tayvat : le Port de Liyue, un lieu composé notamment de « forêts de bambous luxuriantes et de cascades brumeuses nous encourageant à ralentir afin d’apprécier le paysage. »

Selon Gematsu, la bêta sera l’occasion de « remplir des quêtes qui consiste à vaincre des monstres de plus en plus dangereux en utilisant une équipe de quatre personnages ayant chacun un gameplay et un élément (feu, eau, vent…) différent. »

Pour rappel, Genshin Impact sortira au cours de l’année 2020 sur PC, PlayStation 4, Switch, iOS et Android.