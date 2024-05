Genshin Impact : Le live de présentation de la version 4.7 sera diffusé ce vendredi et la limite de résine va enfin augmenter

La résine sera moins un souci dès la 4.7

La version 4.7 de Genshin Impact sera présentée dès cette semaine, le vendredi 24 mai à 14 heures, heure française, sur Twitch et YouTube. Et si vous continuez à vous aventurer dans les régions de Teyvat, la présentation risque de vous intéresser. On sait déjà que les trois nouveaux personnages jouables Clorinde, Sigewinne et Sethos seront mis en avant, et on peut espérer avoir ne serait-ce qu’un bout de teaser pour la prochaine région du jeu, Natlan.

Annonce du programme spécial de la version 4.7 de Genshin Impact Chers voyageurs, c'est l'heure de l'annonce !

Le programme spécial de la nouvelle version de Genshin Impact sera diffusé le 24 mai 2024 à 14 h 00 (CEST) sur nos chaînes officielles Twitch et YouTube. Ce programme… pic.twitter.com/15wZgcbL8M — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) May 22, 2024

Mais on sait également que cette mise à jour apportera des modifications importantes, la première d’entre elles étant l’augmentation des Résines originelles, ou plutôt de sa limite. Il s’agit là de « l’énergie » qui vous permet d’accomplir certaines activités en jeu, comme des donjons pour récupérer des récompenses. Vous pouvez en récupérer jusqu’à 160 aujourd’hui mais dès la version 4.7 du jeu, le cap sera fixé à 200.

Ce qui est assez significatif étant donné que cela va demander de revenir moins régulièrement sur le jeu, sans se dire que l’on manque la possibilité de faire une activité en plus dans la journée. On notera également que le nombre d’amis passera à 100 avec cette version, et que la limite des matériaux de renforcement passera à 99 999.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.