Wuthering Waves : À quelle heure le nouveau gacha de Kuro Games sera-t-il disponible ?

Après quelques années d’attente et plusieurs bêtas, Wuthering Waves semble être fin prêt pour la sortie de sa version 1.0. Le titre de Kuro Games est surveillé de près par tous les amateurs d’action-RPG et de gacha à Genshin Impact, puisqu’il dispose d’une réalisation très solide, d’un gameplay dynamique et des personnes très charismatiques. En somme, la bonne recette pour aller titiller les jeux de HoYoverse, et surtout aller séduire leur public. Un public qui se demande peut-être quand il sera possible de jouer à ce Wuthering Waves. Voici la réponse.