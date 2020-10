Genshin Impact : Klee arrive en bannière, les bonus quotidiens de retour

Sorti le 28 septembre dernier, Genshin Impact est un réel petit succès, aussi bien critique qu’en termes de joueurs déjà présents. Au vu de sa structure, il est néanmoins nécessaire d’alimenter régulièrement l’aventure d’événements et autres ajouts, comme ce fût le cas avec l’événement Fourneau élémentaire. Désormais, c’est au niveau des bannières d’invocations que l’on a du changement.

De nouvelles bannières

C’est une petite mise à jour qui débarque en ce début de semaine avec plusieurs choses à noter. Le plus important reste bien sûr la rotation des bannières : celle consacrée à Venti disparaît, tout comme la temporaire liée aux armes. A la place, on peut compter sur Foulées étincelantes, qui proposera l’arrivée de Klee, ainsi qu’un Incarnation Divine, permettant de récupérer des armes.

La rotation n’est pas pour maintenant cependant : malgré la réactualisation hebdomadaire du matin, il faudra patienter jusqu’à ce soir, lundi 19 octobre à 19 heures, pour profiter de l’arrivée de ces deux nouvelles bannières (cela n’empêche pas à Venti d’être déjà parti). A noter que les deux nouvelles seront disponibles jusqu’au 9 novembre, juste avant la mise à jour 1.1.

Voici le détail des bannières :

Foulées étincelantes

Bien sûr, on notera surtout l’arrivée de Klee qui sera le personnage star de cette bannière. Mais l’on aura aussi d’autres visages :

Klee (Pyro) 5★

Sucrose (Anemo) 4★

Noëlle (Géo) 4★

Xingqiu (Hydro) 4★

Noëlle ayant déjà été donné d’emblée avec la bannière de débutant, on aurait peut-être aimé un autre personnage. Cela n’empêche pas de rendre la bannière sympathique, sachant que l’on aura également une rotation au niveau des personnages à tester dans l’onglet correspondant : Klee, Sucrose et Xingqiu seront donc les 3 prochains à être à l’essai.

Incarnation Divine

L’autre bannière, complètement axée sur les armes, proposera deux nouveaux objets en 5 étoiles avec une Épée à deux mains et un catalyseur. D’autres armes quatre étoiles seront aussi accessibles :

L’origine des Quatre Vents (Claymore) 5★

Mort-du-Loup (Catalyseur) 5★

Épée Rituelle (Epée à une main) 4★

Espadon Rituel (Claymore) 4★

Mémoires de Rituels (Catalyseur) 4★

Arc Rituel (Arc) 4★

Fléau du Dragon (Arme d’hast) 4★

L’Instant Present

Bonne nouvelle pour les joueurs : le bonus de connexion quotidien fait son retour. Probablement pour motiver les joueurs à revenir régulièrement avec l’ajout des nouvelles bannières, vous aurez la possibilité de récupérer quelques butins supplémentaires juste en vous connectant. Cela commence dès ce 19 octobre à 5 heures et pendant 7 jours vous pourrez récupérer :

3 x Leçons du Héros

6 x Minerai de renforcement

100 x Primo-gemme

50 000 Moras

5 x Leçons du héros

10 x Minerai de renforcement

200 x Primo-gemme

Oui, vivement les primo-gemmes. On vous reparlera de Klee très prochainement, d’ici là, sachez que le jeu est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 4, iOS et Android et arrivera plus tard sur Switch et PS5. On vous a préparé plusieurs guides dans notre soluce complète de Genshin Impact. Vous pouvez aussi retrouver notre playlist officielle si vous préférez le format vidéo.