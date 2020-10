Disponible depuis le 28 septembre, Genshin Impact est devenu un sacré succès, comme l’atteste les premiers revenus générés. Le studio miHoYo compte évidemment déployer des nouveautés au fil des mois, le tout ponctué d’événements et de festivals. En attendant la mise à jour 1.1 qui arrivera le 11 novembre, voici qu’un événement Fourneau élémentaire est disponible dès aujourd’hui. Attention, celui-ci est limité dans le temps.

Tout sur l’événement Fourneau élémentaire

Quand se déroule l’événement ?

Estampillé Fourneau élémentaire, l’événement est dès maintenant accessible dans Genshin Impact depuis ce 10 octobre (à 11 heures précisément). Attention, l’événement se terminera dans la nuit de dimanche à lundi prochain, le 19 octobre 2020 à 4h59 pour être précis.

Comment débloquer la quête et participer ?

Avant de commencer, sachez que vous devrez préalablement avoir atteint le niveau d’aventure 20 ou plus pour débloquer la quête. Aussi, il faut avoir terminé la quête Pour un avenir sans larmes (Prologue – Acte 2).

Ensuite, allez dans le menus « Evénements » pour avoir accès à la quête « Un pas de géant pour l’alchimie ». Pour démarrer celle-ci, rendez-vous à Mondstadt, voir Timaeus au centre de la ville, près de la fontaine.

Déroulement de la quête

Timaeus vous donnera ensuite rendez-vous au Temple des Milles Vents pour démarrer l’expérience. Rendez-vous sur place pour retrouver l’alchimiste, qui vous expliquera comment fonctionne le Fourneau élémentaire.

Durant cette épreuve, qui est un événement coop, ce qui veut dire que vous aurez besoin d’autres joueurs (uniquement via le matchmaking), vous devrez éliminer tout un tas de monstres dans un temps imparti afin de collecter des cubes élémentaires. Lorsque vous possédez un de ces cubes, il vous suivra. Il faut alors le ramener au fourneau pour faire progresser l’équipe. Plus vous serez performants, plus vous aurez des chances de gagner de meilleures récompenses.

Comment se déroule une session du mode Fourneau élémentaire

Voici étape par étape le déroulement d’une partie. Il n’y a rien de compliqué mais afin d’atteindre les meilleurs scores, une petite compréhension des mécaniques s’imposent. Notez tout d’abord que vous devez être obligatoirement 4 pour lancer ce mode de jeu au cas où vous voudriez le faire uniquement avec des amis. Sinon lancez le matchmaking et attendez le lancement des hostilités.

Ramassez des blocs et rapportez-les

Le but est de remplir la jauge de synthèse du fourneau le plus vite possible. Pour cela, il vous faudra ramasser des blocs et les ramener au fourneau pour grossir la jauge. Il faut savoir que vous pouvez en ramassez jusqu’à 3 d’un même élément, si vous touchez un bloc d’un autre élément, ils seront remplacés par ce dernier. Les blocs réagissent aussi aux éléments et peuvent disparaitre en cas de réactions multiples.

De plus, des ennemis apparaitront aux différents crans de la jauge, les tuer permet de faire apparaitre des cubes supplémentaires mais aussi d’accomplir certains objectifs (voir la section « récompenses » ci-dessous).

Augmentez l’efficacité du transport

En ramenant des cubes d’un même élément, vous provoquerez un boost d’énergie. Des cubes de cet élément apparaitront plus souvent et vous gagnerez plus d’énergie de synthèse en les rapportant au fourneau élémentaire.

Ramassez vos récompenses et remplissez les objectifs

Une fois que vous avez compris le principe, concentrez-vous sur les objectifs à accomplir pour gagner les récompenses ci-dessous. Vous pouvez aussi tenter de faire le meilleur temps possible selon votre niveau monde.

Récompenses Fourneau élémentaire

Lorsque vous aurez terminé l’épreuve, vous devrez dépenser 40 Résines pour avoir accès à la récompense. Vous gagnerez alors les éléments suivants :

200 points d’aventure

30 points d’expérience affinité

33 à 35 Conseils de l’aventurier

Vous aurez ensuite accès à une série de récompense selon vos performances dans l’épreuve, et le nombre de fois que vous y participerez :

Effectuez 1 synthèse avec le Fourneau élémentaire : 20 primo-gemmes

: 20 primo-gemmes Effectuez 5 synthèses avec le Fourneau élémentaire : 40 primo-gemmes

: 40 primo-gemmes Effectuez 10 synthèses avec le Fourneau élémentaire : 80 primo-gemmes

: 80 primo-gemmes Effectuez 20 synthèses avec le Fourneau élémentaire : 160 primo-gemmes

: 160 primo-gemmes Obtenez un score de 10 000 points de maîtrise alchimique : 1 fragment de lazurite varunada et 1 minerai de renforcement mystique

: 1 fragment de lazurite varunada et 1 minerai de renforcement mystique Obtenez un score de 40 000 points de maîtrise alchimique : 1 fragment de d’améthyste vajrada et 2 minerai de renforcement mystique

: 1 fragment de d’améthyste vajrada et 2 minerai de renforcement mystique Obtenez un score de 80 000 points de maîtrise alchimique : 1 fragment de topaze Prithiva et 4 minerais de renforcement mystique

: 1 fragment de topaze Prithiva et 4 minerais de renforcement mystique Obtenez un score de 16 000 points de maîtrise alchimique : 50 000 Moras et 8 minerais de renforcement mystique

: 50 000 Moras et 8 minerais de renforcement mystique Vainquez 5 assaillants : 1 fragment d’agate agnidus et 2 Conseils de l’aventurier

: 1 fragment d’agate agnidus et 2 Conseils de l’aventurier Vainquez 10 assaillants : 1 fragment de turquoise vayuda et 4 Conseils de l’aventurier

: 1 fragment de turquoise vayuda et 4 Conseils de l’aventurier Vainquez 30 assaillants : 1 fragment de jade shivada et 2 Leçon du héros

: 1 fragment de jade shivada et 2 Leçon du héros Vainquez 100 assaillants : 50 000 Moras et 4 Leçons du héros

: 50 000 Moras et 4 Leçons du héros Atteignez le statut « Surplus d’énergie ! » en 3 minutes après le début du défi Fourneau élémentaire : 8 minerais de renforcement mystique et 4 Leçons du héros

De nouvelles quêtes pour le pass de bataille

Avec cet évènement, vous avez également accès à de nouveaux objectifs pour gagner de l’EXP et augmenter votre niveau de pass de bataille. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Genshin Impact.