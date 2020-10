Genshin Impact : De nouvelles fonctionnalités et correctifs pour la version 1.1

Alors que l’on vous parlait récemment des fuites concernant le futur contenu de Genshin Impact, nous avons aujourd’hui des précisions sur les corrections et les nouvelles fonctionnalités qui accompagneront les prochaines mises à jour et plus particulièrement la version 1.1.

Un planning des mises à jour

Sur son site officiel, miHoYo a tout d’abord annoncé le planning des futurs mises à jour pour les versions 1.1, 1.2, et 1.3. La prochaine n’est pas aussi proche que l’on aurait pu croire mais c’est surtout que le studio veut assurer un calendrier stable afin de prévoir des nouveautés toutes les 6 semaines. Nous aurons ainsi :

La version 1.1 est normalement prévue pour le 11 novembre 2020. Un nouvel évènement sera d’ailleurs lancé.

La version 1.2 est normalement prévue pour le 23 décembre 2020. La région montagneuse et enneigée de Dragonspine au sud de Mondstadt sera ouverte avec d’autres activités (sans doute pour les fêtes de fin d’année).

La version 1.3 est prévue pour le mois de février 2021. L’évènement « festival des lanternes marines » sera lancé à Liyue.

Ce qu’apportera la version 1.1 en matière de nouvelles fonctionnalités et correctifs

miHoYo a ensuite posté une session de Q&A officielle répondant aux nombreuses questions de la communauté. Grâce à des utilisateurs de reddit, les informations ont pu être récoltées à partir du post en chinois. Nous apprenons donc que la version 1.1 apportera :

De mini-évènements sociaux (nous en saurons plus prochainement).

Les armes et artefacts pourront être bloqués afin de ne pas les recycler par mégarde.

Une encyclopédie regroupant les plantes, montres et animaux.

Une boussole sera offerte gratuitement pour trouver plus facilement les anémoculus et les géoculus.

Un nouvel équipement pour utiliser la nourriture et les consommables plus rapidement (pour l’instant nous sommes obligé de passer par le menu).

Les bugs concernant les réactions élémentaires Electro et Hydro seront corrigés.

Le surplus d’expérience ne sera plus perdu lorsque vous augmenterez le niveau d’un équipement.

Les faibles dégâts de surcharge sur l’herbe seront corrigés.

Il sera possible de signaler les autres joueurs en coopération en cas de mauvais comportement.

Les personnages en expédition pourront être utilisés dans d’autres activités.

Le bug concernant les réactions élémentaires des attaques normales de Lisa sera corrigé.

L’équipe de développement travaille également sur la possibilité de désactiver la caméra automatique et sur l’assignation des touches pour la manette et le clavier. On imagine que vous êtes beaucoup à attendre ce dernier point. En attendant les mises à jour, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil à notre guide complet regroupant tous les guides et astuces sur le jeu.