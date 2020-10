Genshin Impact marque un petit tournant dans l’industrie de bien des façons. D’abord prévu initialement sur mobiles et PC comme le précédent titre du studio miHoYo, Honkai Impact, les ambitions des otakus chinois (comme ils aiment s’appeler) ont finalement dépassé ces supports habituels en débarquant également sur consoles. Avec son modèle « Gacha RPG » que possède bon nombre d’autres jeux mobiles, et son look très attractif, cette curiosité vidéoludique en a déconcerté plus d’un. Faut-il se méfier de l’aspect Free-to-Play ? Est-il trop beau pour être vrai ?

Conditions : En plus d’avoir longuement joué à la bêta cet été, nous avons atteint le niveau d’aventure 31 depuis le lancement officiel à l’heure où l’on effectue ce test. Il est aussi important de préciser que nous avons une certaine expérience des gachas sur mobiles. Nous avons principalement joué sur la version PC et PS4.

Un enfant de Zelda Breath of the Wild mais pas un clone

Dans de nombreuses publicités pour des jeux sur mobiles, on peut parfois y voir des graphismes incroyables et un gameplay qui a du style avant de se rendre compte que ce n’est que du vent une fois que l’on constate la dure réalité du « vrai » gameplay, ou après avoir téléchargé l’application si l’on n’est encore naïf dans le domaine. Genshin Impact, c’est en quelque sorte l’exception de cette récurrence avec des attentes qui correspondent exactement à ce que l’on nous promet.

Comme pour Honkai Impact, miHoYo reprend de nombreux codes de jeux japonais et de la japanimation en général. Si pour ce dernier, Devil May Cry n’était pas loin, ici, la patte de Zelda : Breath of Wild est une évidence. D’ailleurs, le studio ne s’en cache pas et comme beaucoup d’autres, il s’inspire simplement des meilleurs en la matière. En tout cas, après avoir joué de nombreuses heures, que ce soit avec l’un et avec l’autre, l’impression est que les deux sont très différents.

Même si l’on retrouve quelques détails comme l’esthétique, la jauge d’endurance ou le fait de pouvoir tout escalader facilement, les sensations lorsque l’on joue à Genshin Impact ne sont pas vraiment les mêmes. Le titre a réussi à s’approprier ce même plaisir de l’exploration tout en adaptant le reste à sa sauce. Les critiques péjoratives comme quoi il ne serait qu’un clone ont tout de même été martelées sur la toile par des joueurs, qui voient sans doute encore les productions chinoises comme des contrefaçons.

Dès nos premiers pas sur le jeu, c’est ce que l’on constate avec la première zone et le prologue qui nous introduisent les bases. L’univers est coloré, bourré de détails et de petites énigmes en tout genre. Il est difficile de croire que nous sommes devant un jeu pensé pour le mobile car il ressemble à n’importe quel gros AAA en monde ouvert, d’autant qu’il en a le budget (100 millions de dollars). Malgré tout, son aspect très accrocheur peut aussi lui être fatal car Genshin Impact n’est pas un monde ouvert comme les autres, il est aussi et surtout un Gacha en free-to-play.

Un free-to-play honnête

Un joueur console classique qui n’a pas l’habitude du genre pourra vite être décontenancé entre les habitudes acquises via les free-to-play « traditionnels » sur consoles et PC, et les JRPG que tout joueur connait un tant soit peu. Toutefois, même dans l’univers des gachas, Genshin Impact reste un ovni qui focalise essentiellement son gameplay sur le PvE et l’exploration, là où la majorité des jeux mobiles du genre mettent en avant les combats contre l’IA et le PvP pour stimuler l’esprit de compétition, et de surcroit l’ouverture du portefeuille des joueurs.

Malgré tout, on garde le même attrait pour les invocations et leurs parts de hasard, car nous avons bien évidemment tous envie d’obtenir des personnages quatre ou cinq étoiles plus forts et plus cools que les autres. Toutefois, ce n’est pas un frein ou une limitation de notre expérience de jeu. Là où le monde ouvert de miHoYo fait fort, c’est qu’il ne nous oblige à rien et ne nous frustre pas (sauf lorsqu’on invoque à la limite) lorsque l’on explore tranquillement ou que l’on fasse les quêtes du mode histoire.

Ces dernières années, de nombreux gacha ambitieux ont compris qu’il fallait une certaine qualité tout en facilitant l’accès aux « joueurs free-to-play » (autrement dit ceux qui veulent jouer sans dépenser, ou presque rien), bien que l’équilibre soit très dur à maintenir car ces studios visent bien entendu une certaine rémunération. Genshin Impact représente la quintessence de ce modèle en nous laissant profiter entièrement du contenu si l’on y investit du temps.

Comme on dit dans le milieu, Genshin Impact est un jeu largement « free-to-play friendly« . Sans dépenser un sou, il est possible de récupérer quelques personnages gratuits via le mode histoire, des événements comme ceux du lancement, et par les invocations que l’on peut faire de temps en temps grâce à ce l’on économise. Ne soyons tout de même pas dupe, il y aura sans doute d’autres tentations comme des cosmétiques à l’avenir qui viendront mettre à mal cela.

Gacha et JRPG en monde ouvert : Un cocktail explosif ?

Les qualités de Genshin Impact sont indéniables : l’univers est accrocheur, le gameplay est dynamique sans être trop compliqué, la bande-son orchestrale est magnifique (et vraiment digne de grosses productions japonaises) et le titre nous propose même des doublages anglais, chinois et japonais, dont de nombreux comédiens émérites pour le Pays de Soleil Levant, que vous avez surement entendu ailleurs si vous êtes fan d’anime.

Pour revenir au système de combat, on saluera encore une fois sa simplicité mais aussi une certaine profondeur grâce aux synergies des éléments et aux caractéristiques uniques des personnages jouables. Sachant que l’on en aura de nouveaux périodiquement à l’avenir, cela ne peut qu’enrichir un gameplay déjà bien solide.

Malheureusement, une fois passée la surprise, on se rend compte des limites offertes par le modèle. En effet, un gacha est fait pour tenir sur la durée grâce à du contenu qui arrive petit à petit. Il y a fort à parier que dans un an, il ne sera plus du tout le même qu’aujourd’hui, et de loin. Même si le titre propose déjà une expérience formidable, et surtout gratuite, les joueurs les plus acharnés remarqueront vite le ralentissement de la progression et un contenu qui s’étiole rapidement.

Là où Genshin Impact pèche le plus, c’est dans sa composante multijoueur. La coopération est salvatrice à haut niveau pour faire des donjons lorsqu’il nous manque trop de ressources pour forger une équipe solide aux niveaux et équipements requis, malheureusement le schéma se répète inlassablement et cela manque surtout de variété dans les approches. Une qualité que l’on a en solo, mais pas en multijoueur qui n’est là que pour le farming. On espère qu’à l’avenir miHoYo proposera plus de fonctionnalités à ce niveau-là.

L’avenir semble tout de même radieux car l’on sait déjà à quoi s’attendre à l’avenir avec de nouvelles zones à explorer et une histoire qui continue à prendre de l’ampleur. Bien qu’elle est reste classique, le studio chinois a su créer un lore interessant qui repose sur les personnages. Une manière très intelligente de nous les amener par la suite sur des bannières après s’y être attaché. Chacun à son ou ses préférés, le pari est donc réussi en matière de gacha.

Petit point rapide sur la version PS4 qui rencontre quelques soucis techniques au niveau du framerate sans oublier que la fonction cross-save entre les versions PC et mobiles n’est pas pris en charge.