Genshin Impact : déjà plus de 100 millions de dollars récoltés par le jeu

Avec Genshin Impact, miHoYo a définitivement trouvé sa poule aux oeufs d’or. Depuis sa sortie il y a deux petites semaines, le titre enchaîne les succès et est devenu un véritable phénomène, au point de comptabiliser 17 millions de téléchargements en 4 jours, et seulement sur mobiles. Et même si le jeu est gratuit, les poches du studio commencent à bien se remplir.

Genshin Impact has now grossed over $100m in less than two weeks.

China, Japan, Korea and the US are top markets for the F2P game.

Without a doubt the most successful launch for an original IP from a Chinese dev. https://t.co/WjOOpLa66V

