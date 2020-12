Genshin Impact : Toutes les fuites des prochaines mises à jour de la version 1.2

Si comme beaucoup de joueurs de Genshin Impact, vous attendez impatiemment du nouveau contenu afin de faire autre chose que vos missions quotidiennes et de la dépense de résine, voici ce qui pourrait bientôt arriver sur le jeu. Bien que le tout soit crédible avec des captures d’écran à l’appui, on rappelle qu’il faut toujours prendre ces informations avec des grosses pincettes.

Alors que miHoYo a déjà indiqué ce qui allait bientôt arriver en matière de nouvelles fonctionnalités pour la version 1.2 du jeu, les fuites concernent surtout la nouvelle zone qui devrait débarquer pour la période des fêtes avec une toute nouvelle zone montagneuse à explorer au sud de Mondstadt. Ce nouvel environnement pourrait d’ailleurs être plus grand qu’escompté avec de nombreux passages souterrains.

Il y aurait en outre 4 nouveaux boss à affronter qui, d’après la mini-carte révélée, dont certains pourraient être des reskins de créatures déjà connus des joueurs comme le monstre épique hydro qui invoque plusieurs animaux aquatiques et qui serait ici un équivalent en Pyro, ou encore l’arbre congelé dans une version plus puissante. Des captures d’écrans ont d’ailleurs fuité concernant ce dernier.

Sans parler des ennemis communs et mini-boss qui ont été découverts comme un mage des abysses de type Dendro, mais également un nouveau donjon et une nouvelle statue des sept à débloquer.

Update 1.2 Images Boss cryo plants:

Text Mentioned in the tasks of Act IV: "By absorbing the power of the sword, the cryo plant which should have withered miraculously recovered and became even stronger …" ▼#GenshinImpact #原神 2/2 pic.twitter.com/CGC3ahydG3

