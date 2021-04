Genshin Impact partage des détails sur sa mise à jour 1.5 (bannière Zhongli, événements…)

Cette semaine, Genshin Impact va passer dans sa version 1.5, ce qui apportera de nombreuses nouveautés en jeu. Afin de nous donner un meilleur aperçu des événements qui nous attendent, le site officiel du jeu a précisé les premières choses que l’on pourra découvrir avec cette mise à jour.

Les premières bannières de la 1.5

Tout d’abord, qui dit nouvelle mise à jour dit nouvelle bannière, et c’est encore une fois un revenant qui sera la star de cette bannière, car cette dernière sera à nouveau centrée sur Zhongli. Rendu très populaire depuis son buff en 1.3, le personnage 5 étoiles Géo sera assurément la cible de nombreux joueurs. Voici les personnages qui seront en focus lors de cette bannière, qui durera du début de la 1.5 au 18 mai :

Zhongli

Yanfei

Diona

Noelle

On remarquera donc que Yanfei, qui sera le nouveau personnage 4 étoiles, arrivera directement ici en compagnie de Zhongli, et sera accessible via la bannière permanente dès la version 1.6 du jeu.

Voici la liste des armes de la bannière « Incarnation divine », qui sera aussi active pendant trois semaines :

Tranche-sommets (Épée à une main)

Chaînes mortelles (Catalyseur)

Épée antique des Millelithes (Épée à deux mains)

Lance des Millelithes (Arme d’hast)

Flûte (Épée à une main)

Œil de la perception (Catalyseur)

Arc rituel (Arc)

Les premiers événements de la 1.5 datés

Pour ce qui est des événements, on découvrira en premier lieu une nouvelle mission liée à Zhongli, « Historia Antiqua – Acte 2 », qui nous permettra de découvrir le nouveau boss hebdomadaire.

De nouvelles escapades seront disponibles dès le 28 avril et concerneront Diona et Noelle. Il s’agira de la deuxième escapade pour Noelle, qui a déjà eu droit à une quête lors de la 1.4.

Deux nouveaux sets d’artéfacts seront disponibles via à un nouveau donjon. Voici leurs effets :

Flamme blême : Set 2 pièces : Augmente les dégâts physique de 25%. Set 4 pièces : Lorsqu’une compétence élémentaire touche un ennemi, l’attaque augmente de 9% pendant 7 secondes. Cet effet peut être cumulé jusqu’à 2 fois et déclenché une fois toutes les 0,3 secondes. Une fois les 2 cumuls atteints, l’effet du set de 2 pièces augmente de 100 %.

: Ténacité du Millelithe : Set 2 pièces : PV augmentés de 20%. Set 4 pièces : Lorsqu’une compétence élémentaire touche un ennemi, l’attaque de tous les personnages de l’équipe à proximité augmente de 20 % et la force de leur bouclier augment de 30% pendant 3 secondes. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,5 secondes, même si le personnage équipé de cet set d’artéfacts fait partie de l’équipe mais n’est pas déployé.

:

Du 30 avril au 17 mai, un événement consacré à Diona aura lieu, à savoir « Initiation à l’Amplificateur d’énergie ». Il s’agira d’un événement qui demandera de parcourir le monde pour trouver des sites de recherches, afin de parcourir par la suite ce qui est appelé la Réalité distordue. Cet événement permettra de mettre la main sur des primo-gemmes et des moras, mais aussi sur un exemplaire du personnage de Diona.

Dès le 14 mai, un autre événement sera disponible et se nommera « A la poursuite du vent ». Il s’agit ni plus ni moins que d’un événement centré sur le cache-cache, un ini-jeu qui sera accessible et jouable en compagnie d’autres joueurs, avec des primo-gemmes ou encore une bannière de joueur à la clé. On attend maintenant les dates pour les autres événements de cette mise à jour.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android, et sera bientôt disponible sur PS5, dès le 28 avril.