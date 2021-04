Genshin Impact : Tout savoir sur la version 1.5 (Eula, Zhongli, Yan Fei, housing, PS5…)

Après quelques polémiques autour des leaks de cette version 1.5 de Genshin Impact, le studio miHoYo a enfin pris la parole à l’occasion d’un livestream spécial pour présenter la future mise à jour. Si un stream destiné à l’Occident aura lieu dans quelques heures, vous pouvez d’ores et déjà retrouver toutes les informations ici-même. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la version 1.5 de Genshin Impact.

Nouveaux personnages et retour de Zhongli

Comme on pouvait s’y attendre après le retour de Tartaglia en 1.4, Zhongli sera bien de retour dans la version 1.5 avec une bannière qui lui sera dédiée. Nul doute que le personnage fera craquer bon nombre de primo-gemmes étant donné son récent buff, le propulsant parmi les meilleurs personnages du jeu.

Il ne cependant pas le seul personnage 5 étoiles de cette version 1.5. Eula a également été dévoilée et nous a fait voir ses capacités en vidéo. Il s’agira là d’un personnage maniant une épée à deux mains, qui sera de type Cryo. Elle aura droit à sa propre bannière durant la version 1.5.

Enfin, un nouveau personnage 4 étoiles sera aussi de la partie. Il s’agit de Yan Fei, une mage Pyro utilisant un catalyseur. Elle sera visiblement disponible dans la bannière de Zhongli.

Un système de housing mis en place

Vous avez toujours rêvé de créer votre propre maison dans Genshin Impact ? Vous pourrez désormais le faire avec cette version 1.5 du jeu, puisque la fameuse théière, la Sérénithéière, que l’on a rencontré plusieurs fois dans l’histoire nous transportera dans un autre monde pour l’aménager à notre envie.

Il faudra bien entendu acheter des meubles pour décorer votre maison, et vous pourrez aussi disposer vos différents personnages dans tout votre domaine pour former un semblant de village.

Nouveau boss hebdomadaire, sets d’artéfacts et Escapades

Etant donné que le coût de la résine des boss hebdomadaire comme Stormterror va être réduit dans la 1.5 (il passera à 30 résines trois fois par semaine), c’était le bon moment pour en introduire un nouveau.

Il s’agira donc d‘un gigantesque boss Geo, Azhdaha, qui était visiblement enfermé près du Gouffre par Zhongli. On a pu voir un premier aperçu de son combat durant le trailer.

Il ne sera pas le seul nouveau boss. Une Hypostase Cryo va également faire son apparition dans la version 1.5, et on peut supposer qu’il faudra le combattre pour obtenir des matériaux d’améliorations pour Eula.

On peut également découvrir un nouveau monstre électro à affronter, qui fera partie de l’Ordre des Abysse. Deux nouveaux sets d’artéfacts seront également disponible dans un nouveau domaine, près des Monts Dosdragon. Ils augmenteront les HP des personnages ainsi que leur attaque en cas d’utilisation de compétences élémentaires.

Les Escapades introduites dans la version 1.4 du jeu feront également leur retour ici, avec de nouvelles histoires à découvrir concernant Noelle et Diona.

Si vous souhaitez jouer avec vos amis mais que combattre ne vous intéresse plus, vous pourrez désormais jouer à… cache-cache. Oui, vous avez bien lu, il sera désormais possible de jouer à cache-cache via un système de jeu spécial. Voilà quelque chose d’inattendu.

La version PS5 datée

Si vous jouez actuellement à la version PS4 via votre PS5, vous pourrez bientôt profiter d’un changement. La version PS5 de Genshin Impact est désormais datée, puisqu’elle arrivera ce 28 avril prochain. Il suffira simplement de la télécharger et de vous reconnecter à votre compte pour continuer votre partie.

Cette version apportera un framerate plus stable, mais aussi des temps de chargements réduits et le support des fonctionnalités de la manette DualSense.

Codes primo-gemmes limités à échanger

Comme à son habitude, miYoHo a gâté celles et ceux qui ont suivi le livestream en offrant des codes contenant des primo-gemmes et quelques cadeaux en plus. Voici les codes à entrer pour obtenir 300 primo-gemmes en tout :

​ SBNBUK67M37Z ou ATPTUJPP53QH

​ FS6SU367M279

4BNSD3675J8D

Attention toutefois, ces codes sont limités dans le temps et ne fonctionneront que quelques heures, ne tardez donc pas !

Quand sera disponible la version 1.5 ?

La mise à jour 1.5 de Genshin Impact sera disponible dès le 28 avril prochain. Une maintenant aura lieu très tôt dans la matinée, et miHoYo offrira 300 primo-gemmes en dédommagement, et 60 de plus par heure de maintenance. On devrait donc avoir droit à 600 primo-gemmes en tout si l’on se fie aux précédentes mises à jour.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android, et sera bientôt disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.