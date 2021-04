Genshin Impact : Yanfei montre ses pouvoirs Pyro en vidéo

La version 1.5 de Genshin Impact approche et de nouveaux personnages seront bientôt disponibles en jeu. Aujourd’hui, c’est Yanfei qui a droit à une présentation, avec une vidéo dédiée qui nous en dit un peu plus sur le personnage et ses capacités.

La loi des flammes

Yanfei est la conseillère juridique de Liyue, et elle sera visiblement orientée sur le DPS. Il s’agit d’un personnage 4 étoiles de type Pyro qui utilisera un catalyseur pour lancer des boules de feu. Elle accumule alors des sceaux écarlates qui lui permettent d’économiser son endurance.

Elle est capable de réaliser des attaques de zone avec son attaque chargée et sa compétence élémentaire, qui fait jaillir des flammes autour d’elle, en plus de lui attribuer des sceaux écarlates.

Yanfei sera disponible dès le début de la version 1.5 du jeu, le 28 avril, aux côtés de Zhongli dans la bannière de ce dernier.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android, et sera disponible sur PS5 le 28 avril. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu pour en savoir plus sur ce dernier.