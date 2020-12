Genshin Impact a généré un peu moins de 400 millions de dollars sur mobiles en 2 mois

On savait que Genshin Impact était un véritable carton depuis son lancement le 28 septembre dernier, mais les chiffres qui nous sont révélés aujourd’hui ont de quoi donner le tournis. miHoYo a créé une véritable machine à billets.

Un jeu qui rapporte presque 6 millions de $ par jour

D’après les données révélées par le blog Sensor Tower, Genshin Impact a généré 393 millions de dollars en deux mois sur mobiles depuis sa sortie officielle. En moyenne, durant la période du 28 septembre au 28 novembre, c’est 6 millions de dollars qui ont été engrangés chaque jour par miHoYo.

Après avoir généré rapidement 60 millions de dollars la première semaine, puis 100 millions la deuxième, le Gacha en free to play est devenu le plus gros succès pour le lancement d’une nouvelle licence chinoise. Seul Honor of Kings (Arena of Valor chez nous), le MOBA de Tencent très inspiré de League of Legends, arrive a faire mieux avec 467 millions de dollars sur cette même période. Toutefois, il faut préciser que ces données ne prennent pas en compte les revenues sur consoles, PC et des stores third-party pour Android (des alternatives à Google Play utilisé notamment dans des régions comme la Chine).

La Chine qui est par ailleurs le premier marché en termes de dépenses sur le jeu par les joueurs (30% des revenus soit 120 millions de $) suivi du Japon (98 millions de $), et des Etats-Unis (74 millions de $). Les joueurs mobiles de Genshin Impact sont aussi plus présents sur iPhones (57.5% des revenus) que sur Google Play (42.5%). D’ailleurs, il a remporté le titre de meilleur jeu de l’année sur ces deux plateformes.

Chers Voyageurs, Nous sommes ravis de vous annoncer que Genshin Impact a remporté le App Store Game of the Year de 2020 !!!

Paimon tient à vous remercier pour votre soutien continu. Vous êtes TOUS incroyables ! ❤️#GenshinImpact #AppStore #Bestof2020 pic.twitter.com/IML1I0YIIH — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) December 2, 2020

Voyageurs, Nous sommes heureux de vous annoncer que Genshin Impact a remporté 3 prestigieux Google Play Awards : "Best Game of 2020", "Users' Choice" et "Best Innovative Games" dans de nombreux pays ! Paimon remercie tous les Voyageurs pour leur soutien ! ❤️#GenshinImpact pic.twitter.com/kjKjORylcK — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) December 1, 2020

On précise qu’il a également été nominé pour les Games Awards 2020 dans les catégories « meilleur jeu mobile » et « meilleur jeu de rôle ». Alors que la bannière de Zhongli vient tout juste de débarquer après l’évènement des Astres oubliés, Genshin Impact continue son chemin sur la route du succès malgré quelques périodes de vaches maigres en attendant du nouveau contenu. Vous pouvez retrouver notre guide complet sur le site avec tout un tas de guides et astuces sur le jeu.