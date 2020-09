La Xbox Series X sortira bien le 10 novembre à 499€, tout ce qu’il faut savoir

Après la fuite de la Xbox Series S hier, on se doutait bien que Microsoft allait réagir et lancer officiellement les hostilités sur la nouvelle génération. Il n’a pas fallu attendre bien plus longtemps, puisque le constructeur a aujourd’hui révélé le prix et la date de sortie de la Xbox Series X !

La Xbox Series X révèle tout

Il ne manquait finalement que ça à savoir sur la Xbox Series X. Etant donné que l’on connait déjà les caractéristiques techniques de la console, on attendait maintenant de savoir à quel prix cette nouvelle machine, supposée être la console la plus puissante, serait affichée.

C’est désormais officiel, la Xbox Series X sera disponible dès le 10 novembre pour 499€. On apprend qu’elle sera aussi disponible avec le All-Access, qui permet d’obtenir la Xbox Series X (ou la Xbox Series S) en plus du Game Pass Ultimate en échange d’un abonnement à partir de 24,99€ par mois pendant 24 mois. Le service fait donc son arrivée en France après les Etats-Unis.

Si les deux consoles vous tentent, préparez votre portefeuille pour le 22 septembre, puisque c’est la date à laquelle les précommandes pour les Xbox Series S|X démarreront.

Maintenant que tout cela est officiel, Sony ne devrait pas tarder à réagir, surtout le jour même du 25ème anniversaire de la PS1.