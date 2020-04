Gears Tactics sera disponible dans le Xbox Game Pass à sa sortie

Reprenant l’univers et l’esprit de la saga Gears of War, tout en étant plus orienté stratégie, Gears Tactics débarquera sur PC le 28 avril et sur Xbox One plus tardivement. Les joyeux abonnés au Xbox Game Pass PC seront ravis d’apprendre que ce titre sera disponible dans la catalogue dès le jour de sa sortie.

Une plongée dans le passé

Avec des événements prenant place 12 ans avant le premier Gears of War, Gears Tactics vous plongera dans la peau de Gabe Diaz, père de l’héroïne de Gears 5. Beaucoup plus stratégique, et proposant des combats au tour par tour, les mécaniques s’inspirent assez largement de la saga XCOM.

En plus de débarquer day one sur le Xbox Game Pass PC, vous pourrez également obtenir le pack de personnage Cole Thrashball qui inclut Augustus Cole et son armure de Thrashball si vous y jouez via le catalogue avant le 4 mai.

Pour rappel, Gears Tactics sortira sur PC le 28 avril prochain.