GDC 2020 : Kojima annule sa conférence Death Stranding à cause du coronavirus

C’était l’un des évènements les plus attendus de cette GDC 2020, Hideo Kojima ne tiendra pas sa conférence consacrée à la création de Death Stranding. Comme vous pouvez vous en douter, cette annulation est due à la crainte du coronavirus.

Les réponses attendront encore un peu

Initialement, Kojima devait s’exprimer pendant une heure sur son processus et ses choix concernant son dernier jeu en date. Vu la place particulière de Death Stranding dans le paysage vidéoludique de ces dernières années, on comprend facilement pourquoi quelques explications étaient autant attendues.

Kojima Productions vient donc s’ajouter à la liste de ceux qui ne participeront pas à la Game Developer Conference qui se tiendra du 16 au 20 mars à San Francisco. Ils rejoignent aussi PlayStation, Facebook et Oculus. Microsoft et Nintendo ont quant-à-eux confirmé leur présence avec même une présentation consacrée à Animal Crossing: New Horizons. On ne sait pas si cela va consoler les fans de Sam Bridges mais c’est toujours cela de pris.