PlayStation et Facebook absents de la GDC 2020 à cause du coronavirus

Il y a quelques jours, nous apprenions que Sony ne viendrait pas à la PAX East à cause du coronavirus, annulant par la même occasion les très attendues démos jouables de The Last of Us 2. C’est désormais un autre événement qui est affecté par le virus COVID-19, la GDC 2020 où deux acteurs majeurs viennent d’annoncer qu’ils ne seront pas présents.

Une industrie au ralenti

Il s’agit donc de la deuxième annulation d’événement de Sony Interaction Entertainment à la suite du virus mortel. Dans une déclaration à nos confrères de GamesIndustry.biz, un représentant de la firme japonais explique qu’ils ont pris « la difficile décision d’annuler notre participation à la Game Developers Conference en raison des préoccupations croissantes liées au COVID-19 ».

Il rajoute également : « Nous avons estimé que c’était la meilleure option car la situation liée au virus et aux restrictions de voyage dans le monde changent quotidiennement. Nous sommes déçus d’annuler notre participation mais la santé et la sécurité de notre équipe mondiale est notre plus grande préoccupation. Nous sommes impatients de participer à la GDC dans le futur ».

Facebook aussi

La division PlayStation n’est pas la seule concernée puisque Facebook ne fera pas non plus le déplacement. Le réseau social fera tout de même des annonces pour sa branche Oculus mais optera pour un format en ligne avec des vidéos et des séances de questions/réponses.

Quant aux organisateurs de la GDC 2020, qui se déroulera du 16 au 20 mars prochain en Californie, ils ont expliqué qu’ils suivraient les directives et protocoles du gouvernement en ce qui concerne le virus en améliorant les procédures d’assainissement. Ils travaillent aussi avec l’association San Francisco Travel pour s’assurer que les hôtels à proximité améliorent et respectent leurs protocoles d’hygiène.

Le coronavirus impacte donc de façon assez majeure l’industrie du jeu vidéo. Nul doute que des annonces ou informations auraient pu tomber lors des deux événements, notamment à la GDC 2020 où les développeurs se confient assez facilement sur leur projet. Bien sûr, il s’agit d’un excellent choix qu’on ne peut que saluer, la santé étant prioritaire avant tout.