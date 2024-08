Gamescom 2024 : Le résumé complet de toutes les annonces (Borderlands 4, Mafia the Old Country, Dying Light the Beast…)

Voici toutes les annonces à retenir de l’Opening Night Live 2024, avec les vidéos pour chaque jeu présenté.

D’autres collaboration pour Dave the Diver

Plateforme : PC – Xbox Series – PS4 – PS5 – Switch

: PC – Xbox Series – PS4 – PS5 – Switch Date : Octobre 2024 (Collaborations)

L’Opening Night Live de la Gamescom 2024 a débuté avec un preshow riche en annonces. Celui-ci a commencé avec Dave the Diver, qui a annoncé de nouvelles collaborations avec trois jeux indépendants : Balatro, Potion Craft et Mxmtoon. Ce n’est pas une première pour le jeu, puisqu’il a déjà eu un crossover avec Godzilla et est apparu dans d’autres jeux, comme Nikke: Goddess of Victory.

Sniper Elite Resistance

Plateforme : PC – Xbox Series – PS4 – PS5

: PC – Xbox Series – PS4 – PS5 Date : 2025

Rebellion a annoncé un nouvel opus pour sa licence Sniper Elite : Sniper Elite Resistance. Cette fois-ci, nous incarnerons un certain Harry Hawker, dont les aventures se déroulent en parallèle de l’histoire de Sniper Elite 5. Notre homme est membre de SOE (Special Operations Executive) et la réussite de sa mission est fondamentale.

Begone Beast

Plateforme : PC

: PC Date : février 2025 (accès anticipé)

Begone Beast, le Hack & Slash horrifique en coopération jusqu’à 4 joueur, est passé dans le preshow pour annonce la date de son accès anticipé sur Steam. C’est prévu pour février 2025.

Roadcraft

Plateforme : PC – Xbox Series – PS5

: PC – Xbox Series – PS5 Date : 2025

Saber Interactif et Focus Entertainment ont révélé un nouveau jeu de simulation qui plaira aux amateurs de constructions indutrielles : RoadCraft. A la tête d’une compagnie de reconstruction, vous allez utiliser vos engins de chantier pour restaurer des sites industriels dévastés par des catastrophes naturelles.

Enotria the Last Song

Plateforme : PC – Xbox Series – PS5

: PC – Xbox Series – PS5 Date : 19 septembre 2024

Enotria the Last Song, le Souls-like inspiré par le folklore italien, a dévoilé un nouveau trailer presque un mois avant sa sortie officielle afin de vous donner un nouvel aperçu du gameplay.

Cairn

Plateforme : PC

: PC Date : TBA

The Game Bakers est passé lors du pre-show avec un teaser qui annonce qu’une démo jouable arrivera bientôt sur Steam pour Cairn tandis que les visiteurs de la Gamescom pourront l’essayer sur place en exclusivité. La démo de Cairn vous emmènera dans la première étape du voyage d’Aava, alors qu’elle s’entraîne pour l’ascension du Mont Kami. Vous apprendrez les bases dans le Parc National de Tenzen, où vous aurez une liberté totale pour explorer, grimper, récolter et cuisiner.

We Harvest Shadows

Plateforme : PC

: PC Date : TBA

We Harvest Shadows est un titre atypique se situant entre Farming Simulator et le jeu d’horreur. Il est décrit comme un jeu d’horreur allégorique en vue à la première personne sur le thème de l’agriculture. Une démo est disponible dès maintenant sur Steam.

A.I.L.A

Plateforme : PC

: PC Date : 2025

A.I.L.A, le jeu d’horreur à la première personne, a dévoilé un nouveau trailer. Pour rappel, vous incarnez le testeur d’une IA révolutionnaire. Votre but est de survivre à des expériences horrifiques qui s’attaquent à vos peurs, mais peu à peu, les limites entre le virtuel et le réel s’estompent.

Revenge of the Savage Planet

Plateforme : TBA

: TBA Date : TBA

Revenge of the Savage Planet est tout simplement le nouveau projet des créateurs de Journey the Savage Planet. Il sera toujours question d’aider l’humanité à trouver un nouvel habitat dans une galaxie profonde. Nous devrions en savoir plus sur le titre cette semaine durant la Gamescom 2024.

inZOI

Plateforme : PC

: PC Date : TBA

inZOI, le Sims-like, a montré un nouveau trailer pour rappeler que le titre va avoir droit à une démo gratuite dès demain afin de customiser votre avatar.

Tribe Nine

Plateforme : PC et mobiles

: PC et mobiles Date : TBA

Tribe Nine a profité du preshow de l’Opening Night Live pour nous montrer un peu de gameplay. Pour rappel, il s’agit d’un Action-RPG développé par les créateurs de la série Dangaronpa.

Directive 8020 (Dark Pictures)

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

A l’approche de la fin du preshow, les grosses annonces ont commencé à se faire sentir. Nous avons par exemple eu l’annonce du nouveau jeu d’horreur de l’anthologie Dark Pictures : Directive 8020. Pourchassé par un organisme extraterrestre capable de mimer ses proies, l’équipage du Cassiopeia doit déjouer ses poursuivants pour rentrer chez lui sain et sauf. Encore une fois, vos choix seront d’une importance capitale pour le bon ou mauvais déroulement de l’aventure.

Street Fighter 6 Terry

Plateforme : PC – PS4 -PS5 – Xbox Series

: PC – PS4 -PS5 – Xbox Series Date : 24 septembre (DLC)

La franchise Fatal Fury aura été à l’honneur deux fois ce soir avec tout d’abord le premier aperçu du gameplay de Terry dans Street Fighter 6. Il arrivera sur le jeu de combat de Capcom le 24 septembre prochain en tant que DLC.

Borderlands 4

Plateforme : PC -PS5 – Xbox Series

: PC -PS5 – Xbox Series Date : 2025

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la conférence a démarré sur les chapeaux de roues avec l’annonce surprise de Borderlands 4. On ne sait pas grand-chose pour l’instant, si ce n’est que l’on incarnera un chasseur de l’Arche en quête de trésors sur de nouvelles planètes.

Call of Duty: Black Ops 6

Plateforme : PC – PS4 -PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 -PS5 – Xbox One – Xbox Series Date : 25 octobre 2024

Toujours aussi attendu par les fans du FPS, Call of Duty: Black Ops 6 nous a montré une longue séquence de gameplay de son mode solo avec la mission « Cible Prioritaire ».

Goat Simulator Remastered

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : TBA

Comme d’habitude avec les trailers de la licence Goat Simulator, il est difficile de savoir de quel jeu il s’agit avant d’apercevoir les chèvres en action. Il s’agit d’un remaster du premier jeu qui inclut tous les DLC et même un niveau qui était exclusif aux versions mobiles.

Persona 3 : Reload

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : septembre 2024 (DLC)

Alors que l’on attend le dernier DLC du pass d’expansion pour septembre, Persona 3 Reload est venu nous faire une « dernière surprise » en annonçant un nouveau boss à affronter qui n’est autre que Joker de Persona 5.

Dying Light The Beast

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date : TBA

Techland a annoncé Dying Light : The Beast. Il s’agit d’une nouvelle aventure qui, à l’origine, était pensée comme une extension de Dying Light 2 : Stay Human. Dans ce titre désormais stand-alone, les joueurs incarneront Kyle Crane, le protagoniste du premier opus.

Black Myth: Wukong

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Déjà disponible

Malgré les polémiques récentes, Black Myth: Wukong semble être un carton si l’on croit le nombre de joueurs sur Steam. Sorti officiellement aujourd’hui sur PC et PS5 (et plus tard sur Xbox Series), le jeu chinois profite de l’Opening Night Live pour dévoiler son trailer de lancement.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 11 octobre 2024

Alors que l’on attendait un nouveau trailer centré sur les personnages des films ou de la saga Buu, DRAGON BALL: Sparking! ZERO est plutôt venu nous rappeler qu’il faut encore attendre 50 jours avant de mettre la main sur l’une des adaptations du manga les plus ambitieuses. Nous devrions tout de même avoir un nouveau trailer dans les jours à venir pour en savoir plus sur le reste du casting.

King of Meat

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date : TBA

Amazon Games nous prouve qu’il n’est pas seulement un éditeur de MMORPG pour l’Occident avec King of Meat, un hack & slash coopératif développé par le studio indépendant Glowmade. Le jeu vous propose de parcourir différents donjons loufoques et dangereux créés par les développeurs et la communauté. L’objectif est de divertir les foules dans une ambiance qui rappelle les divertissements télévisuels. Prévu sur PC via Steam, PS5, Xbox Series, et Switch, le jeu n’a pas encore de date de sortie officielle. Du cross-play et de la cross-progression seront au programme lors du lancement.

Linked : Banner of the Spark

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date : TBA

Par la suite, deux développeurs du studio Fuzzybot sont venu présenter leur tout premier jeu sur scène. Il s’agit de Lynked: Banner of the Spark, une aventure coopérative inspirée des jeux d’arcade qui mélange combat hack & slash avec des éléments de roguelike et de construction de ville. Le jeu sera disponible en accès anticipé à partir du mardi 22 octobre.

Lost Record: Bloom & Rage

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 18 février et 18 mars 2025 (en deux parties)

Le très attendu jeu narratif de DON’T NOD (Life is Strange), Lost Record: Bloom & Rage, a dévoilé un tout premier trailer de gameplay lors de l’Opening Night Live.

No More Room in Hell 2

Plateforme : PC

: PC Date : TBA

No More Room in Hell 2, le jeu d’action et d’horreur jouable en coop à 8 joueurs, est venu nous montrer un court trailer pour nous rappeler que le titre sera bientôt disponible en accès anticipé. Vous vous souhaitez tuer des zombies en groupe, vous savez où regarder.

Arc Raiders

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Le très intriguant Arc Raiders, un jeu d’action et de tir coopératif free-to-play en vue à la troisième personne, a diffusé un nouveau trailer pour annoncer sa fenêtre de sortie. On l’attend donc pour l’année prochaine, mais les plus impatients peuvent s’inscrire aux playtest qui auront lieu cet automne.

Infinite Nikki

Plateforme : PS4 – PS5 – Android – iOS

: PS4 – PS5 – Android – iOS Date : TBA

« Nikki Nikki Infinite Nikki, Nikki Nikki, Nikki Nikki, Nikki… Nikki. Infinite Nikki. Nikki Nikki Infinite Nikki, Nikki Nikki, Nikki Nikki, Nikki… Nikki. Infinite Nikki. Nikki Nikki Infinite Nikki, Nikki Nikki, Nikki Nikki, Nikki… Nikki. Infinite Nikki ».

Predecessor

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox Series Date : Déjà disponible

Après un trailer très entrainant, Warhammer 40,000 Space Marine 2 a montré les muscles avec un trailer montrant les bons retours de la presse concernant les dernière preview du jeu. Juste après, nous avons eu droit au trailer de lancement de Predecessor, un MOBA en 3D issu des assets de Paragon.

Path of Exile 2

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 15 novembre (accès anticipé)

Le très attendu Diablo-like, Path of Exile 2, a montré un trailer pour annoncer la date de son accès anticipé. On l’attend donc pour le 15 novembre prochain.

Dune Awakening

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : début 2025 (accès anticipé)

Dune Awakening n’a pas déçu les attentes, car on attendait de voir enfin le MMO Dune en action. Nous avons ainsi eu droit à un très long trailer de gameplay offrant un aperçu complet du jeu et de toutes les possibilités qu’il offre. Cela semble en tout cas assez prometteur. Il arrivera en accès anticipé sur PC début 2025.

Reanimal

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : TBA

Teasé depuis plusieurs mois et notamment pendant le THQ Nordic Showcase, Reanimal est la nouvelle production originale de Tarsier Studios, entreprise suédoise à l’origine des deux premiers opus de la licence Little Nightmares. Puisant d’ailleurs fortement ses inspirations dans celle-ci pour l’occasion, il s’agira d’une aventure horrifique, jouable en solo ou en coopération locale ou en ligne, nous faisant suivre l’histoire d’un frère et d’une sœur souhaitant retrouver leurs amis disparus. Pour y parvenir, tous deux devront progresser avec discrétion et intelligence en mer et sur terre au sein d’une île peuplée de dangereuses créatures.

Genshin Impact

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series – iOS – Android

: PC – PS5 – Xbox Series – iOS – Android Date : 20 novembre (Xbox Series)

A quelques jours du lancement de la nouvelle région, Natlan, Genshin Impact a diffusé un nouveau trailer faisant le tour du propriétaire et des nouveaux personnages que l’on pourra invoquer. Surprise, une version Xbox Series est enfin annoncé et arrivera le 20 novembre prochain.

Monster Hunter Wilds

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Sans doute l’un des segments les plus attendus du show, Monster Hunter Wilds est venu nous montrer un nouveau biome de son monde ouvert, la Forêt écarlate, ainsi que de nouveau monstre dont une araignée à la fois effrayante et aussi belle qu’une rose. Ryozo Tsujimoto a introduit ce trailer et a rappelé que le titre serait pour la première fois jouable lors de la Gamescom 2024. Autant vous dire que l’on jalouse fortement nos collègues d’Actugaming présents sur place.

Fatal Fury: City of the Wolves

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 24 avril 2025

Après avoir rapidement rappelé que le jeu Naraka : Bladepoint aura une collaboration avec Tomb Raider le 28 août prochain, Fatal Fury: City of the Wolves a annoncé sa date de sortie tout en proposant du gameplay de la très populaire Mai Shiranui.

Mecha Break

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : TBA

Nous avons ensuite eu droit à un petit Break Mecha avec Mecha Break, qui a montré ses combats de robots à 6vs6. Cependant, toujours pas de date de sortie en vue.

Monument Valley 3

Plateforme : Netflix

: Netflix Date : TBA

Grâce à Netflix, qui s’est mis à la création de jeux vidéo, nous avons droit à l’annonce d’une suite aux excellents Monument Valley 1&2. Monument Valley 3 proposera ainsi un nouveau jeu en vue isométrique bourré de casse-têtes.

Sid Meier’s Civilization VII

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date : 11 février 2025

L’autre grande attente de cet Opening Night Live était de voir enfin du gameplay pour Sid Meier’s Civilization VII. Ed Beach, le réalisateur du jeu, a décrit ce nouvel opus comme le plus ambitieux pour le studio Firaxis. En plus de ces images de gameplay, nous avons également découvert la date de sortie, fixée au 11 février prochain. Plus tard, lors d’un stream sur Twitch, le studio a révélé que la narratrice serait l’actrice Gwendoline Christie, célèbre pour son rôle de Brienne dans Game of Thrones.

Starfield

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : Déjà disponible

Starfield est passé en coup de vent pour mettre en avant le tout nouvel engin mis à disposition aux joueurs via une mise à jour gratuite : le REV-8. Grâce à cet engin, finit les déplacement à pieds sur les planêtes de la galaxie et à vous les joies de la conduite. Le RPG de Bethesda rappelle également que son DLC Shattered Space arrivera le 30 septembre prochain.

Marvel Rivals

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series-

: PC – PS5 – Xbox Series- Date : 6 décembre 2024

Marvel Rivals a annoncé deux nouveaux personnages qui s’ajoutent au casting du Overwatch-like sauce Marvel Comics avec Captain America et le Soldat de l’hiver. De plus, nous apprenons que la date de sortie est fixée au 6 décembre prochain et que tous les personnages au lancement et à venir seront débloqués automatiquement.

Secret Level : une série Amazon rendant hommage à de nombreuses franchises du jeu vidéo

Une des annonces très surprenantes de l’Opening Night Live a été celle d’une série pour Amazon Prime Video conçue par les créateurs de LOVE, DEATH + ROBOTS. À l’instar de la série Netflix, Secret Level proposera de courtes histoires sur de nombreuses franchises de jeux vidéo. Dans le trailer, on peut par exemple apercevoir Megaman, God of War, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament, Warhammer 40,000, et bien d’autres. La série sera disponible le 10 décembre prochain.

Age of Mythologie Retold

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 4 septembre 2024

Age of Mythologie Retold est venu chercher la bénédictions des dieux en diffusant un nouveau trailer indiquant également que la date de sortie du jeu est prévue pour le 4 septembre prochain sur PC et Xbox Series.

Towerborne

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 2025

Presque un an près son annonce, Towerborne nous propose un nouveau trailer de gameplay, mais ce n’est pas tout. Le titre annonce le début de son accès anticipé pour le 10 septembre 2024 sur PC via Steam.

Delta Force

Plateforme : PC – Xbox Series – mobile

: PC – Xbox Series – mobile Date : TBA

Actuellement en phase de Playtest, Delta Force a rappelé son existence avec un nouveau trailer de gameplay et il n’ y a rien de plus à dire.

Kingdom Come Delivrance 2

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 11 février 2025

Malgré un récent report à l’année prochaine, Kingdom Come: Deliverance 2 a fait acte de présence avec un court teaser de gameplay, en attendant d’en apprendre un peu plus sur le monde ouvert médiéval de Warhorse lors de la Gamescom.

Zenless Zone Zero et Honkai Star Rail

Plateforme : PC – PS5 – iOS – Android

: PC – PS5 – iOS – Android Date : Déjà disponibles

Hoyoverse était bien présent pour donner des nouvelles de tous ses free-to-play, en plus de Genshin Impact. Nous avons ainsi eu droit à un trailer pour Zenless Zone Zero mettant Jane Doe à l’honneur, et un autre pour Honkai Star Rail vantant les exploits de Feixiao. La petite surprise de ce dernier jeu est la confirmation du personnage d’Archer, que l’on entend brièvement lors de cette nouvelle évocation de la collaboration avec Fate Stay Night.

Batman: Arkham Shadow

Plateforme : Meta Quest 3

: Meta Quest 3 Date : Octobre 2024

Même si l’on est un peu déçu que le retour de Batman Arkham se fasse uniquement en VR, il faut avouer que le gameplay de Batman: Arkham Shadow dévoilé lors du show, a de quoi nous donner envie d’entrer dans la peau du chevalier noir.

Little Nightmares III

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Little Nightmares III nous a parlé du pouvoir de l’amitié avec un nouveau trailer. En effet, vous aurez besoin d’un ami vaillant pour surmonter les épreuves de ce troisième opus.

Herdling

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Les créateur de Far : Changing tides ont présenté leur nouveau projet : Herdling. Il s’agit d’un projet assez atypique qui vous propose une grande expédition alpine avec un troupeau de bêtes adorables. En tant que berger, vous allez ainsi devoir guider vos bêtes à travers plusieurs paysages et résoudre des casse-tête environnementaux.

Masters of Albion

Plateforme : PC

: PC Date : TBA

Peter Molyneux est ensuite monté sur scène pour nous présenter son futur jeu, Master of Albion. On peut le voir comme un God Game à mi-chemin entre Fable et Black & White (deux jeux de Lionhead Studios, par le plus grand des hasards). Bien que le titre semble prometteur, nous attendons d’en voir plus pour nous prononcer.

Squid Game: Unleashed

Plateforme : Netflix

: Netflix Date : TBA

Netflix est revenu avec une annonce officielle de Squid Game: Unleashed, son jeu adaptant l’un de ses plus gros succès, la série sud-coréene Squid Games. Il s’agira d’un jeu multijoueur qui reprendra les jeux mortels de la série.

Unknown 9: Awakening

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date : 18 octobre 2024

Pour l’Opening Night Live 2024, Unknown 9: Awakening a mis en avant son actrice phare avec un Live-Action Trailer. Anya Chalotra (que vous avez vue dans le rôle de Yennefer dans la série Netflix The Witcher) prête ses traits à l’héroïne du jeu, Haroona.

Arena Breakout

Plateforme : PC

: PC Date : fin 2024

Arena Breakout est venu donner un peu de concurrence à Delta Force puisqu’il s’agit également d’un FPS en free to play. Déjà disponible en accès anticipé sur Steam, le titre prévoit une sortie définitive pour cette fin d’année.

Diablo IV : Vessel of Hatred

Johanna Faries, présidente de Blizzard Entertainment, est ensuite venue sur scène pour brièvement nous parler de la prochaine extension de World of Warcraft et de la collaboration entre le MMO et Overwatch 2. Nous avons eu un petit aperçu d’un skin de Sylvanas pour Widowmaker. Du côté de la firme, c’est surtout Diablo IV qui a donné des nouvelles avec un gros trailer pour l’extension Vessel of Hatred, qui sortira le 8 octobre prochain.

The First Berserker: Khazan

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Après avoir connu un développement mouvementé pendant plusieurs années, The First Berserker: Khazan s’approche doucement mais sûrement de son lancement. Prévu pour arriver début 2025 sur PC et consoles, l’action-RPG dark fantasy de Nexon et Neople a profité de la conférence pour diffuser un nouveau trailer centré sur son scénario et son gameplay. Se déroulant dans l’univers de la franchise asiatique Dungeon & Fighter, nous y suivrons Khazan, héros déchu de l’empire Pell Los, dans un périple dangereux et ardu afin de mettre un terme à la conspiration dont il est victime.

Floatopia

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date : 2025

Après quelques publicités, nous sommes passés à une nouvelle licence du géant chinois NetEase, qui tentera de marcher sur les plates-bandes d’Animal Crossing. Le monde fantastique de Floatopia vous plongera dans une aventure en compagnie de créatures toutes mignonnes : Fluffy, Mistika, Pandy et Blit-Z. Le changement de météo sera apparemment l’une des mécaniques phares du titre

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 9 décembre sur PC et Xbox Serie – Printemps 2025 sur PS5

Troy Baker, qui prête son corps et sa voix à Harrison Ford dans Indiana Jones et le Cercle Ancien, a parlé de son rôle d’incarner le plus grand archéologue du cinéma dans cette adaptation de Machine Games. Le jeu d’aventure à la première personne a également dévoilé sa date de sortie sur PC et Xbox, prévue pour le 9 décembre prochain. Microsoft a ensuite surpris en annonçant la fenêtre de sortie de la version PS5, prévue pour le printemps 2025. Une stratégie qui a fait réagir plus d’un sur la toile.

Mafia The Old Country

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

L’Opening Night Live s’est achevé sur l’annonce de Mafia: The Old Country. Hangar 13 reprend du service pour un nouvel opus qui prendra la forme d’un prequel. Nous serons en effet plongés dans la Sicile des années 1900. Le titre nous donne rendez-vous au mois de décembre pour plus d’informations, probablement lors des Game Awards