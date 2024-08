Fatal Fury: City of the Wolves sortira le 24 avril 2025 sur PC et consoles

Un nouvel élan pour cette série culte du jeu de baston

Ca y’est, SNK annonce enfin que Fatal Fury: City of the Wolves sera disponible le 24 avril 2025 sur PC (via Steam et Epic Games Store), PS4, PS5 et Xbox Series. Avec ce nouvel opus, la firme promet de raviver l’esprit de la série tout en introduisant des éléments modernes destinés aussi bien aux vétérans qu’aux nouveaux joueurs, ce qui rappelle ce que Capcom a fait avec Street Fighter VI. L’univers du jeu se situe dans la ville fictive de South Town, un lieu où se croisent les destins de combattants motivés par la quête de puissance et de gloire. L’un des ajouts majeurs de cet opus est le système de combat REV, une innovation qui propose un éventail de techniques offensives et stratégiques. Ce système permet aux joueurs d’utiliser diverses capacités telles que les REV Arts et les REV Blows, leur donnant ainsi la possibilité d’optimiser leur stratégie en fonction des situations de combat.

22 personnages seront jouables dès le lancement, dont 17 combattants familiers de la série et 5 nouveaux venus. Outre le traditionnel mode Arcade, le jeu introduit un nouveau mode RPG solo intitulé « Episodes of South Town ». Dans ce mode, les joueurs devront relever divers défis en affrontant des adversaires dans des conditions de combat spécifiques. Ces victoires permettent d’acquérir de l’expérience et d’améliorer les compétences de leurs personnages. Que les amateurs de compétition en ligne se rassurent, le jeu intégrera le rollback netcode et le cross-play.

Les différentes éditions de Fatal Fury: City of the Wolves

FATAL FURY: City of the Wolves sera proposé en édition spéciale unique, regroupant le jeu de base et le Pass Saison 1. Cette édition sera vendue au prix de 59,99€. Le Pass Saison 1 inclut cinq personnages DLC, dont les sorties sont échelonnées sur plusieurs mois, avec deux personnages prévus pour l’été 2025, un pour l’automne, un autre pour l’hiver, et le dernier pour le début de l’année 2026.

En précommandant cette édition, les joueurs bénéficieront également de bonus exclusifs, tels qu’un costume DLC inspiré de FATAL FURY 2 pour Terry Bogard et trois jours d’accès anticipé au jeu, leur permettant de plonger dans l’action dès le 21 avril 2025. Ces bonus seront disponibles pour les versions digitales et physiques, bien qu’il soit précisé que la disponibilité des codes pour les versions physiques soit limitée aux stocks.