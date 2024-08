Captain America et le Soldat de l’hiver rejoignent le casting

Le trailer de l’Opening Night Live pour Marvel Rivals nous dévoile deux nouveaux personnages pour l’Overwatch-like de NetEase version Marvel Comics : Captain America et le Soldat de l’Hiver. Vous pouvez ainsi voir leurs capacités en action, notamment le bouclier destructeur de Steve Rogers et le bras explosif de Bucky Barnes.

La fin de la vidéo nous révèle que Marvel Rivals sortira en Free to Play le 6 décembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Bonne nouvelle, tous les héros seront débloqués au lancement, y compris ceux qui seront ajoutés au fur et à mesure des mises à jour. Pour rappel, il s’agit d’un hero-shooter PvP à 6 contre 6 qui met en scène les super-héros et super-vilains de l’univers Marvel, dont les Avengers, les Gardiens de la Galaxie et les X-Men.

Les retours sur la dernière bêta fermée ont été globalement positives. Parmi les points positifs, on retrouve le plus souvent la fluidité du gameplay, le dynamisme des combats, et la diversité des personnages et leurs synergies. Le style visuel, inspiré des bandes dessinées, a également été bien reçu, mais on note toutefois quelques réserve avec des mécaniques parfois trop proche d’un Overwatch qui est clairement l’inspiration principale. Néanmoins, on ne doute pas que les fans du MCU s’en donneront à cœur joie en cette fin d’année.