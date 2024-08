Les Chasseurs de l’Arche reprennent du service

Pendant que le film Borderlands se vautre, Gearbox avance. Désormais dans le giron de Take-Two après avoir quitté Embracer, le studio oeuvre à poursuivre la licence sur PC et consoles. Randy Pitchford, co-créateur de la franchise, avait d’ailleurs récemment souhaité rassurer les fans, en évoquant sans grande finesse le quatrième épisode dont la production était annoncée sans être nommée :

Vous me dites donc que vous préférez ce que mes amis et moi faisons avec les jeux que ce que le plus grand casting d’acteurs et les meilleurs créateurs de films de la planète ont fait ? Je suis super flatté ! Et sachez que nous nous plions en quatre pour ce qui arrive.

Pour annoncer Borderlands 4, l’éditeur n’a pas fait les choses à moitié, puisqu’il s’est carrément offert l’ouverture de l’Opening Night Live avec un teaser des plus mystérieux. On y aperçoit d’abord un phoenix de feu dans l’espace, rapidement remplacé par un astre qui dérive.

Ce dernier est fracturé et une aura violette se dégage des failles. Ce n’est pas tout, car le cailloux semble briser une barrière d’invisibilité masquant et protégeant une planète toute entière. Un peu plus loin, et au sein d’un cratère, un bras robotisé ramasse le masque d’un Psycho.

Le titre est attendu quelque part en 2025, sans plus de précision. Pour des informations plus concrètes sur ce Borderlands 4, il faudra repasser. Tout juste a-t-on eu le droit à une courte description, nous indiquant que l’on jouera un nouveau Chasseur de l’Arche sur une toute nouvelle planète.