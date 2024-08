Il est temps de bouter les Allemands hors de France

Sniper Elite, c’est un peu le fantasme des campeurs. On plaisante, mais le titre tire une grande partie de sa réputation par le fait de proposer aux joueurs d’exécuter des cibles à grande distance avec une caméra « à rayons X » particulièrement satisfaisante. Dans des environnements ouverts pleins d’ennemis et d’objectifs, il s’agit d’accomplir sa mission plus ou moins discrètement.

Dans Sniper Elite Resistance, nous serons parachutés en 1944 derrière les lignes ennemies afin de préparer le terrain aux Alliés. Manque de chance, l’ennemi serait en possession d’une arme si puissante qu’elle pourrait rendre la libération de la France impossible. A nous de trouver les informations, de nous infiltrer et d’éliminer des cibles stratégiques pour mettre un terme aux ambitions du régime nazi.

Comme à son habitude, Sniper Elite Resistance, qui arbore d’ailleurs la croix de Lorraine dans son logo, proposera plusieurs gameplay. On pourra combattre frontalement en vue FPS, avancer discrètement après observation, éliminer furtivement les gêneurs, tirer à longue distance avec le sniper ou encore mener des enquêtes.

Action, infiltration, exploration, la recette est toujours là. Cette fois-ci, nous incarnerons un certain Harry Hawker, dont les aventures se déroulent en parallèle de l’histoire de Sniper Elite 5. Notre homme est membre de SOE (Special Operations Executive) et la réussite de sa mission est fondamentale.

Tout cela sera à retrouver en 2025 sur PC (Steam / Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One. Pour les joueurs Microsoft, sachez que le titre sera disponible dans le Game Pass dès sa sortie.