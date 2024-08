Indiana Jones et le Cercle Ancien s’offre une date de sortie et plus encore

Harisson Ford… Euh, Troy Baker… Bref, Indiana Jones répond à l’appel de la Gamescom

Indiana Jones, ce n’est pas moins de cinq films, des dizaines d’adaptations, et un statut de franchise culte. Portée par Harisson Ford, le personnage est rentré dans l’imaginaire de centaines de millions de personnes à travers le monde et, pour le jeu vidéo, il a engendré des titres comme Uncharted et Tomb Raider. En développement depuis de nombreuses années chez les papas des récents Wolfenstein, Indiana Jones et le Cercle Ancien coche toutes les cases pour que les fans lui fassent les yeux doux : un univers scrupuleusement respecté, la présence des traits du célèbre acteur, une bande son spécifique et un ton qui va de l’exploration à l’humour en passant par la castagne avec des nazis avides de pouvoirs occultes.

Lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2024, Machine Games a dévoilé une nouvelle bande-annonce, durant laquelle on est guidé par la voix de Troy Baker (The Last of Us). Ce dernier incarne en effet le célèbre aventurier, et on a même le droit à quelques petits extraits de la performance capture. On retrouvera Indy dans son rôle d’enseignant universitaire, mais viendra vite l’heure de s’équiper de la veste en cuire, du célèbre chapeau, du fouet et du pistolet. Dans cette aventure, il sera question du Cercle Ancien, qui semble lier de nombreuses civilisations entre elles à travers le monde.

Indiana Jones veut faire travailler nos méninges entre deux scènes d’action

Evidemment, le IIIe Reich est également sur la piste, et Indiana Jones devra lutter pour éviter que les artefacts liés ne se retrouvent entre de mauvaises mains. Durant la présentation, nous avons eu droit à quelques extaits de gameplay inédits, notamment sous le Sphinx de Gizeh. L’occasion de rappeler qu’on ira explorer de grandes zones successives à travers le monde, avec une certaine liberté d’action. MachineGames veut justement mettre l’accent sur l’exploration et les énigmes environnementales. Il y aura des dizaines documents à récupérer, de passages secrets, de bâtiments étranges.

De quoi lier la volonté d’action avec un vrai sentiment de découvrir quelque chose d’inédité et de caché. En bref, d’être Indy. D’ailleurs, Indiana Jones et le Cercle Ancien fera reposer sa progression sur un système de points d’aventure dont l’objectif est de récompenser les actions et les découvertes quelles qu’elles soient. Il sera ensuite possible d’investir ces points dans l’arbre de compétences, dont le fonctionnement précis reste encore flou. N’oublions pas non plus de mentionner l’appareil photo, qui sera d’une grande importance. Capturer des preuves, remplir le carnet de bord et conserver les indices seront au coeur de l’aventure.

Date de sortie, éditions, version PS5… Le sinfos

Après nous avoir présenté tout cela, MachineGames a dévoilé deux informations importantes. La première est qu’Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira sur PC et Xbox Series le 9 décembre avec, bien évidemment, une arrivée day one dans le Game Pass. L’autre, c’est que le titre arrivera bel et bien sur PS5, quelque part au printemps 2025. C’est donc la confirmation d’une rumeur devenu plus qu’insistante. L’annonce semble d’ailleurs avoir été faite dans la précipitation, comme pour mettre fin aux spéculations. Ce n’est pas terminé, car Xbox a dévoilé les différentes éditions du titre, qui accompagneront l’édition standard. Si vous précommandez la version standard ou que vous choisissez d’y jouer par l’intermédiaire du Game Pass, vous aurez droit à une classieuse tenue de voyage et à un skin pour le fouet. Pour le reste, nous avons :

Digital & Physical Premium Edition (possibilité de mise à niveau)

Le jeu en dématérialisé

Les bonus de précommande

Trois jours d’accès anticipé

L’accès au futur DLC scénarisé The Order of Giants

La tenue d’Indy dans Le Temple Maudit

Un artbook numérique

Edition Collector

Le Jeu de base

Un globe terrestre Great Circle de 11 pouces (doté d’un mécanisme de puzzle qui peut être résolu pour déverrouiller un compartiment de rangement caché)

La réplique de la relique Allmaker

Le journal d’aventure

Le steelbook

Jusqu’à 3 jours d’accès anticipé

L’accès au futur DLC scénarisé The Order of Giants

Un artbook numérique

La tenue Temple Maudit

La date de sortie du DLC ainsi que le prix des différentes éditions seront communiquées en temps voulu.