Predecessor le successor

Predecessor est l’un des héritiers du regretté Paragon, le MOBA d’Epic Games qui a fermé ses portes en 2018. En 2020, Robbie Singh, un créateur de contenu passionné par le jeu, décide de fonder son propre studio et de créer une sorte de Paragon 2.0 grâce aux assets mis à disposition gratuitement par Epic Games. On lui souhaite plus de succès que Paragon: The Overprime de Netmarble (qui utilisait également les assets d’Epic Games) et qui a fermé en avril dernier.

« Dire que nous sommes plus qu’enthousiasmés par le lancement de Predecessor en version 1.0 serait un euphémisme. Lorsque nous avons entrepris ce rêve de construire Predecessor tel qu’il est aujourd’hui, nous savions les défis et le temps qu’il nous faudrait non seulement pour développer un MOBA unique en vue à la troisième personne que nous voulions expérimenter, mais aussi pour répondre aux attentes de la communauté. Pendant plus de six ans, nous avons travaillé directement avec la communauté qui nous a aidé à développer Predecessor, donc nous tenons à les remercier pour leur soutien, leur engagement et leur amour pour le jeu. Aujourd’hui marque le lancement du jeu, mais notre travail ne fait que commencer alors que nous continuerons à développer ce MOBA incroyable, et nous avons hâte de partager ce qui nous attend dans le futur » déclare Robbie Singh, PDG d’Omeda.

Predecessor propose plus de 35 personnages jouables au lancement et il vous sera possible de faire équipe avec vos amis sur PC et consoles grâce à la prise en charge du cross-play.

Predecessor est disponible en Free to Play sur PC (via Steam et Epic Games Store), PS4, PS5 et Xbox Series X|S.